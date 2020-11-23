نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان رئاسة مجموعة العشرين من ولي العهد عقب اختتام أعمال القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بيان رئاسة مجموعة العشرين عقب اختتام أعمال القمة.

وقال ولي العهد: «باسم خادم الحرمين الشريفين رئيس قمة مجموعة العشرين لهذا العام، أعبر عن الشكر الجزيل لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة دول المجموعة ولكل من شارك وساهم في اجتماعاتنا».

وتابع: «في ظل تفشي فيروس كورونا وتبعاته المؤثرة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، كان تعاوننا أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتعاملنا معًا مع هذا التحدي بجدية تستوجبها مسؤولية صون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الجائحة».

وأضاف: «هذه الجائحة لم تعترف بالحدود، فقد وصلت إلى جميع الدول وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على كل إنسان يعيش في هذا الكوكب الأمر الذي استوجب تفعيلًا للدور المحوري الذي تلعبه مجموعة العشرين، بادرت دول المجموعة باتخاذ إجراءات غير مسبوقة وتدابير مُنَسقة للتعامل مع الجائحة وتبعاتها».

وتابع ولي العهد: «نقف اليوم في نهاية عامٍ استثنائي حظينا فيه بشرف ومسؤولية رئاسة المجموعة هذا العام الذي وضعنا منذ بدايته هدفًا واحدًا هو "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع" متضمنًا محاور تشمل تمكين الإنسان، وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة».