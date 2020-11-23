نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب الموظفين بالسعودية عن شهر نوفمبر بعد تبكيرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب الموظفين بالسعودية عن شهر نوفمبر الجاري، يبحث عن معرفته ملايين العاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام في جميع أنحاء المملكة، قبل أيام من بدء صرفها عبر ماكينات الصرف الآلي، وعبر إيداعها في حسابات المستفيدين البنكية، لاسيما وأن موعد الصرف الرسمي المُحدد من قبل وزارة المالية وهو يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، يأتي هذا الشهر يوم الجمعة المقبلة، وهو يوم عطلة أسبوعية بالمملكة، لذا ينطبق عليها الحالة الاستثنائية التي أقرتها الحكومة في صرف الرواتب والمنح والإعانات والمعاشات، وهي في حالة صادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية، فيتم تبكير أو تأخير الصرف يومًا واحدًا، وفي حالات المناسبات العامة أيضًا والوطنية

موعد صرف رواتب الموظفين بالسعودية

وبناءً على ما سبق ذكره، فإنه، فإذا جاءت الإجازة يوم السبت فيتم تأخير الصرف ليوم الأحد الذي يليه مباشرةً، وإذا جاء الصرف يوم الجمعة فيتم تبكير الصرف ليوم الخميس الذي يسبقه مباشرةً، وفي حالة الأعياد قد يتم تبكير الصرف لعدة أيام حسب موعد بدء الإجازة الرسمية للقطاع الحكومي، حتى يتسنى للموظفين من شراء مستلزماتهم قبل حلول تلك الأعياد، لذا سيتم سيكون موعد صرف رواتب الموظفين بالسعودية، يوم الخميس المقبل الموافق الـ 26 من نوفمبر الجاري لعام 2020 م، الموافق أيضًا يوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني لعام 1442 هـ، مع العلم أنه لم يتم التطرق أو إصدار أي بيان بشأن صرف زيادة جديدة على الراتب كما يتم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية.

وتدشين قنوات دفع إلكترونية إضافية

ومن ناحية أخرى، وفي إطار تطوير التعاملات المالية الخاصة بها في جميع القطاعات، وتوسيع دائرة الدفع الإلكترونية للخدمات الحكومية المختلفة، للتيسير على المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة، أعلنت وزارة المالية عن تدشين عدد من القنوات الإضافية للدفع الإلكتروني، باستخدام البطاقات البنكية للسداد، من أجل تسهيل تجربة المستخدم، من أجل تعزيز التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية وفق الرؤية الاستراتيجية الشاملة للمملكة نحو 2030، لذا أصبح من السهولة والأمان والسرعة تسديد ودفع الرسوم والخدمات الحكومية باستخدام البطاقات البنكية المختلفة مثل (مدى – البطاقات الائتمانية).

كما يمكن أيضًا سداد بالبطاقة الائتمانية للمستفيدين من خارج المملكة والذين ليس لديهم حساب في بنك محلي، تقليلاً للوقت والجهد.