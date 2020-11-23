نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوالات جرير ( ايفون، هواوي ) في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جوالات جرير ، مكتبة جرير يوجد بها الكثير من المنتجات الإلكترونية والجوالات من ايفون وهواوي وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب والكثير من المنتجات الأخري، ولكي تقدم كل ما يحتاج إليه عملائها طبقت نظام التقسيط على جميع منتجاتها ولكن يوجد بعض الشروط من أجل أن تقوم بالتقسيط، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على شروط تقسيط جوالات جرير ، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تقسيط جوالات جرير

تقدم مكتبة جرير نظام التقسيط على الجوالات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها أو من فروع مكتبة جرير المعروفة لدي الجميع، يمكنك الآن الحصول على تقسيط مكتبة جرير علي أي منتج تريده، بدون الحاجة إلى كفيل مع الحصول على موافقة فورية عند طلبك تقسيط منتج، ويمكنك السداد خلال عامين، وسوف تحصل على تمويل بمبلغ يصل إلى ثلاثون ألف ريال سعودي، كما تقدم أيضا مكتبة جرير الكثير من العروض بمناسبة البلاك فرايدي في السعودية، فهي تقدم العروض على الجوالات وعروض على أجهزت اللاب توب وعلى الكثير من الأجهزة الإلكترونية .

شروط التقسيط

لكي تقوم بالتقسيط من مكتبة جرير سواء أن كنت تريد تقسيط جوال أو تقسيط أي منتج أخر يوجد بعض الشروط التي يجب أن تعرفها قبل أن تحصل على تقسيط مكتبة جرير والشروط كالاتي :

إذا كنت موظف في القطاع الحكومي في السعودية يجب أن يكون راتبك لا يقل عن 35000 ريال سعودي .

وفي حالة أن كنت سعودي الجنسية وتعمل في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يجب أن يكون راتبك لا يقل عن 4000 ريال سعودي .

وفي حالة أن كنت تريد تقسيط منتج وأنت من المتقاعدين عن العمل يجب أن يكون معاشك أكبر من 3500 ريال سعودي .

وبالنسبة لتقسيط المنتجات للوافدين إلى المملكة العربية السعودية، يجب أن يكون راتبك لا يقل عن 7000 ريال سعودي في حالة أن كنت تعمل في القطاع الخاص .

تقسيط ايفون جرير

إذا كنت تريد الحصول على جوال ايفون من ابل من خلال مكتبة جرير، يجب أن تقدم بعض البيانات الخاصة بك، فيجب أن يكون لديك كشف حساب بنكي يوجد به تفاصيل عن رصيدك في البنك، وأن تقدم بطاقة الهوية الخاصة بك وشهادة راتب من القطاع الذي تعمل فيه .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم تقسيط جوالات جرير وأهم الشروط التي يجب أن تعرفها لكي تقوم بالحصول على التقسيط .