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عمر شويل - جدة الرقم المجاني لبنك الراجحي للتمويل العقاري، يبحث الكثير من الأشخاص عن الرقم المجاني لمصرف الراجحي للتمويل العقاري للاستفادة من مجموع الخدمات المقدمة من البنك عبر هذا الرقم، حيث يعتبر بنك الراجحي واحداً من البنوك الهامة والأكثر شهرة بالمملكة العربية السعودية حيث يقدم الكثير من الخدمات المصرفية مثل فتح الحسابات هذا إلى جانب البرامج التمويلية مثل التمويل العقاري أو حتى التمويل الشخصي الذي يتمثل في القروض المختلفة، ومن هنا أن كنت تريد التعرف على الرقم المجاني لبنك الراجحي تابعنا في هذا المقال.

الرقم المجاني لمصرف الراجحي للتمويل العقاري

قام المسؤولون عن بنك الراجحي بوضع الرقم المجاني الذي يسهل على عملاء البنك التواصل السريع معه من خلال توفير فريق جاهز لخدمته وهو فريق مستعد للرد عليكم جميعاً، حيث يمكن لجميع المواطنين المقيمين التواصل على هذا الرقم لتقديم التساؤلات والاستفسارات على مدار الساعة، والرقم المجاني للمصرف جاء كما يلي: 920003344

خدمات الراجحي المصرفية الهاتفية

هذا ويقدم بنك الراجحي مجموعة من الخدمات المصرفية من خلال الرقم المجاني للتمويل العقاري، في الفترة الحالية ويصبح بمقدور جميع المواطنين السعوديين الاستفادة منه، ومن هذه الخدمات ما يلي: