نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرقم المجاني لبنك الراجحي للتمويل العقاري في المقال التالي
عمر شويل - جدة الرقم المجاني لبنك الراجحي للتمويل العقاري، يبحث الكثير من الأشخاص عن الرقم المجاني لمصرف الراجحي للتمويل العقاري للاستفادة من مجموع الخدمات المقدمة من البنك عبر هذا الرقم، حيث يعتبر بنك الراجحي واحداً من البنوك الهامة والأكثر شهرة بالمملكة العربية السعودية حيث يقدم الكثير من الخدمات المصرفية مثل فتح الحسابات هذا إلى جانب البرامج التمويلية مثل التمويل العقاري أو حتى التمويل الشخصي الذي يتمثل في القروض المختلفة، ومن هنا أن كنت تريد التعرف على الرقم المجاني لبنك الراجحي تابعنا في هذا المقال.
الرقم المجاني لمصرف الراجحي للتمويل العقاري
قام المسؤولون عن بنك الراجحي بوضع الرقم المجاني الذي يسهل على عملاء البنك التواصل السريع معه من خلال توفير فريق جاهز لخدمته وهو فريق مستعد للرد عليكم جميعاً، حيث يمكن لجميع المواطنين المقيمين التواصل على هذا الرقم لتقديم التساؤلات والاستفسارات على مدار الساعة، والرقم المجاني للمصرف جاء كما يلي: 920003344
خدمات الراجحي المصرفية الهاتفية
هذا ويقدم بنك الراجحي مجموعة من الخدمات المصرفية من خلال الرقم المجاني للتمويل العقاري، في الفترة الحالية ويصبح بمقدور جميع المواطنين السعوديين الاستفادة منه، ومن هذه الخدمات ما يلي:
- القيام بكافة المعاملات المصرفية المختلفة داخل البنك.
- يستطيع العميل التحقق من التفاصيل الخاصة بحسابه البنكي في مصرف الراجحي.
- يمكن العملاء من دفع فواتير الكهرباء.
- دفع كافة الفواتير الحكومية من خلال الرقم والتواصل عليه.
- يمكن العملاء من تحويل الأموال إلى حسابات أخرى في البنوك الأجنبية المختلفة وكذلك في مصرف الراجحي.
- شراء وتفعيل بطاقات الائتمان مع اختلاف أنواعها.
- تقديم الأسئلة والاستفسارات حول القروض المتاحة وحجم القروض المراد دفعها.
- يوفر الرقم أيضا خدمة الشراء لجميع البطاقات السعودية للاتصالات والتي تكون من النوع مسبقة الدفع.
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