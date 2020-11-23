نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة الاستعلام عن مبالغ المساعدة المقطوعة 1442 || رابط مقطوعة الضمان عبر mlsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مبالغ المساعدة المقطوعة تعد محل أهتمام الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، نظراً لما تقدمه من مساعدات مالية هامة ينتظر صرفها الكثير من الأسر التي تحتاج الي مساعدات مالية بسبب قلة الدخل الشهري الخاص بهم، وتعد مقطوعة الضمان مدعمه من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجميع الأسر التي تعاني من مشاكل مالية، مقطوعة الضمان لا يتم صرفها شهرياً بل هو مبلغ مستقطع يصرف كل فترة زمنية محددة تعلن عنها وزارة العمل، وتقوم الوزارة بصرف مبلغ مقطوعة الضمان الاجتماعي بناءً علي توافر شروط، واليكم الاستعلام عن مبالغ المساعدة المقطوعة، والشروط الخاصة لصرفها.

شروط الحصول علي مقطوعة الضمان السعودية

الاستعلام عن مبالغ المساعدة المقطوعة توفره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال توافر عدة ضوابط، ومن هذه الضوابط:

تصرف المساعدة المقطوعة للأسر الأشد احتياجاً للمال.

تمنح المساعد المقطوعة وفق عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري الخاص برب المنزل.

تصرف المقطوعة لمن يزيد عمره عن 35 عام.

تصرف المقطوعة لمن لا يمتلك أي سجل تجاري سعودي.

تصرف المساعدات المقطوعة للمطلقات والأرامل أو عند هجرة رب المنزل إلى الخارج.

مقدار مقطوعة الضمان التي تصرف بالمملكة لمواطني المملكة



حددت وزارة العمل مبالغ محددة تصرف للأسر الأكثر احتياجاً داخل المملكة العربية السعودي، وذلك بعد توافر الشروط الخاصة بالصرف، وتبدأ مبالغ الصرف من بمبلغ 10000 ريال سعودي كحد أدني، ومبلغ 30.000 ريال سعودي كحد أقصى لمبالغ مقطوعة الضمان لجميع المستفيدين.

كيفية الاستعلام عن مبالغ مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442



أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن هناك تأخير من قبل الوزارة في الإعلان عن الموعد المحدد لصرف المساعدة المقطوعة لضمان التأكد من أحقية كل فرد من صرف المساعدة المقطوعة وفق الشروط المعلنة من قبل الوزارة، وتعد مقطوعة الضمان بمثابة فرصة حقيقية لكل مواطن لتنفس الصعداء لمواجهة الأعباء المعيشية التي تواجه العديد من المواطنين خلال الفترات الماضية بسبب خطوات الإصلاح الاقتصادي بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية.