نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل فى حافز لأول مرة.. شروط التسجيل فى حافز للمرة الأولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل فى حافز لأول مرة، الذى تتزايد عليه عمليات البحث من قبل المواطنين السعوديين وخاصة الشباب الذى يرغب فى الحصول على مصدر رزق من خلال البرامج التدريبية التى يقدمها برنامج حافز المدعوم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، فى هذا المقال عبر موقع ثقفني نقوم بإيجاز شرح كيفية التسجيل فى حافز لأول مرة بخطوات بسيطة، كما نقدم لكم شروط التسجيل فى حافز لأول مرة.

رابط التسجيل فى حافز لأول مرة

التسجيل فى حافز لأول مرة يتطلب عدة ضوابط يجب مراعاتها، حيث ينقسم دعم برنامج حافز إلى العديد من الأقسام، فنجد قسم مخصص للبحث عن عمل، كما نجد قسم اخر مخصص لصعوبة إيجاد فرصة عمل، وكل تخصص من السابق ذكرهم له شروطه الخاصة، كى يستطيع المواطن السعودي الدخول على رابط حافز وإتمام عملية التقديم يجب أن تتوافق عليه الشروط والاليات والتي نوضحها إليكم فى الفقرة التالية.

خطوات التسجيل فى حافز لأول مرة

الدخول على موقع طاقات https://www.taqat.sa/web/guest/individualregistration. تحديد الجنسية. تسجيل البيانات المطلوبة (الإسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد). تسجيل البيانات التى تخص رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. التحقق من الرمز المرئي. الموافقة على الشروط والأحكام. إستقبال رسالة على الهاتف المحمول بها رمز التفعيل. تقوم بادخال رمز التفعيل واضافة رقم سرى وبهذا يتم فتح صفحة جديدة والانتهاء من عملية التسجيل لأول مرة.

شروط التسجيل فى حافز لأول مرة

جاءت شروط برنامج حافز المخصص لدعم المواطنين من خلال دعم حافز المالى يصل إلى 15 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية والتى جاءت كالآتي:

خصص هذا البرنامج للمواطنين السعوديين فقط. يجب أن يتراوح عمر المواطن المستفيد من حافز ما بين 20 عام إلى 60 عام. يجب على المتقدم أن لا يكون يعمل فى إحدى قطاعات المملكة سواء خاص او عام. عدم استفادة المتقدم من اى معاش او دعم من خلال الحكومة السعودية. تواجد المتقدم فى المملكة اخر 10 أشهر قبل التقديم. عدم وجود أي مصدر رزق المتقدم. عدم استفادة المتقدم من اى معاش من قبل الدولة. لا يقبل البرنامج الطلاب أو الطالبات فى اى مرحلة دراسية.

شروط حافز البحث عن عمل

يتمكن الباحثين عن عمل التسجيل فى حافز وفقاً إلى الشروط الآتية:

يجب أن لا يكون المتقدم لديه أى نشاط تجاري مسجل بإسمه. يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام. يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام. يجب أن يكون المتقدم فى أحد المراحل التعليمية أو التدريبية. يجب أن لا يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الإجتماعي.