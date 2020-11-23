نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنوك السعودية تحذر من التسوق الكترونيا في الجمعة البيضاء والفترة المتاحة لتقديم الاعتراض على خطأ بطاقة الائتمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة اهتمت البنوك السعودية بتأسيس لجنة خاصة من أجل توعية المواطن السعودي، ورفع ثقافته المصرفية أطلقت عليها اسم “لجنة الإعلام والتوعية المصرفية”،وكان ذلك في عام 2006م،وكانت مسؤوليتها الأولى تعزيز ثقافة جميع مواطني المجتمع السعودي مهما اختلفت أعمارهم و شرائحهم، فيما يخص كافة القضايا والمستجدات حول النشاط المصرفي سواء كان على المستوى المحلي في السوق السعودي أو المستوى العالمي، وهدفها الأول أن يصبح المجتمع السعودي من أوائل المجتمعات التي يمكنه التفاعل مع كافة المتغيرات والمستجدات التي يشهدها القطاع المصرفي، وقد خرجت تلك اللجنة مؤخرا بإطلاق تحذير لكل من يقوم بعملية التسوق الالكتروني وخاصة في الجمعة البيضاء حيث تقوم أغلب المواقع و المتاجر الالكترونية بإطلاق حملة تخفيضات كبيرة على أسعار المعروضات الخاصة بها، كما أعلنت أيضا عن الفترة الزمنية التي يمكن للمواطن السعودي أن يقوم خلالها بتقديم اعتراض على أي خطأ يحدث في بطاقته الائتمانية و التي نستعرضها معكم من خلال السطور التالية .

البنوك السعودية تحذر من التسوق الكترونيا في الجمعة البيضاء

ومن خلال الحساب الرسمي للبنوك السعودية على موقع التغريدات ” تويتر”، أطلقت اليوم تحذيرا هاما للمواطنين الذي يقبلون على التسوق الكترونيا من خلال المتاجر الالكترونية، و خاصة في يوم الجمعة البيضاء و المعتاد أن يشهد تخفيضات كبيرة على أسعار السلع و المعروضات قد تصل الى 70% ، و هو ما يجذب العملاء لتزداد عمليات التسوق الالكتروني بنسبة عالية في هذا اليوم .

وقد وجه الحساب الرسمي الخاص بـ البنوك السعودية عدد من التعليمات و الشروط التي طالبت المواطن السعودي بالالتزام بها أثناء التسوق عبر الانترنت ، حتى يمكنه الحفاظ على أمواله و حمايته من خطر الوقوع ضحية سهلة لأي من عمليات الاحتيال المالي التي تزداد في هذه الفترة من كل عام، ومنها :

ضرورة التسوق من المواقع الالكترونية و المتاجر المعروفة و التي لها ثقة في معاملاتها لدى العملاء.

أن يتأكد جيدا من قيمة المبلغ المالي الذي تسوق به فعليا، مع قيمة المبلغ الذي يصل اليه في الرسالة النصية من البنك الخاص به.

عدم إعطاء الرقم السري “الباسورد” الخاص بحسابه البنكي، مع أي شخص في المواقع الالكترونية نهائيا.

البنوك السعودية تحدد الفترة المسموح فيها تقديم الاعتراض على أي خطأ في بطاقة الائتمان ؟

و في حالة اكتشاف العميل اكتشاف حدوث أي خطأ في بطاقته الائتمانية، حدث في أثناء عمليات الشراء عملت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية التابعة الى البنوك السعودية، على كشف الفترة الزمنية التي يمكن للعميل أن يقوم خلالها بتقديم الاعتراض على كافة العمليات الواردة على تلك البطاقة .

حيث أكدت اللجنة أنه يمكن للعميل القيام بتقديم الاعتراض، في فترة زمنية تصل إلى 30 يوم تبدأ من التاريخ الذي تم فيه إرسال البنك لكشف الحساب الأول، والذي اكتشف فيه العميل وجود الخطأ، مشيرة إلى أن أن المدة المحددة للتحقق من دقة العمليات الواردة في بطاقة الائتمان.

من ناحية أخرى فقد شددت البنوك السعودية على ضرورة التأكد من الاعتراض، قبل تقديمه مشيرة إلى أن هناك رسوم يقوم العميل بسدادها في حالة كان الاعتراض الذي تقدم به للبنك خاطئ، علما بأن رسوم تقديم اعتراض خاطئ على أي عملية صحيحة هي 50 ريال سعودي.