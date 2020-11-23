نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في العنوان الوطني 1442.. تسجيل دخول العنوان الوطني الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواكبة للتطور الإلكتروني الذي تحققه حكومة المملكة العربية السعودية يوميا، فقد أتاحت مؤسسة البريد السعودي، رابط التسجيل في العنوان الوطني 1442هـ، وهو عبار عن نظام موحد للعنونة، هدفه دعم البنية التحتية وتسهيل المعاملات الإلكترونية، إذ أنه يُوضح بكل دقة جميع المناطق، والمحافظات، والمدن، والمراكز، والقرى، والأحياء، والمباني السكنية والتجارية، تسهيلا للوصول إليها في أسرع وقت ممكن، ومن هنا تتضح أهمية الاشتراك في هذه الهوية المكانية التي صدرت بقرار مجلس وزراء رقم (252) في 24 رجب 1434هـ.

رابط التسجيل في العنوان الوطني 1442

وننشر لكم عبر موقعنا، رابط التسجيل في العنوان الوطني 1442هـ، خدمة للمواطنين والمواطنين وجميع المؤسسات في المملكة، من أجل وصف الأماكن والمواقع بدقة كبيرة، وتوفير الوقت والجهد في الوصول إليها، وذلك على النحو الآتي:

في البداية، يجب الولوج إلى الرابط الخاص تسجيل دخول العنوان الوطني .

. ثم نختار تسجيل الأفراد.

الضغط بعد ذلك على تسجيل جديد.

ونوافق على الشروط والأحكام.

يلي ذلك النقر على على تسجيل أفراد.

بعد ذلك نفعل الموقع على الكمبيوتر أو الجوال.

كما يجب أن نختار المنطقة، ثم المدينة، وبعد ذلك الحي.

هنا، ندخل رقم المبنى، وننقر على التحقق، للتأكيد.

علينا بعد ذلك، إدخال رقم الهوية، ونختار الجنسية، ثم ندخل تاريخ الميلاد، ورقم الهاتف رقم الجوال، ثم البريد الإلكتروني.

من الخطوات الضرورية بعد ذلك، اختيار الجنس، وإدخال جميع بيانات المنزل، وننقر “التالي”.

نسجل بعد ذلك، الأفراد بالنقر على مربع نعم، وننقر التالي.

نختار بعد ذلك طريقة تحديد العنوان، يدويا أو باستخدام الخريطة أو بالهاتف الذكي، وننقر إرسال، لتصل

رسالة، بها رابط تحديد الموقع وننقر التالي.

أخيرًا، تظهر جميع المعلومات، ونوافق على الشروط، ليصل رمز إلى الجوال للتفعيل، ثم ننقر إنهاء وإرسال.

ويمكنك أيضاً معرفة كيف اسجل عنواني الوطني في مؤسسة البريد السعودي عن طريق الخطوات الموجودة في الفيديو الآتي:-

التسجيل في national address للأعمال