نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أقساط جرير التقسيط من خلال بطاقة سامبا جرير الائتمانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أقساط جرير تعتبر مكتبة جرير من أكثر الأماكن التي يتم الأقبال عليها من قبل العملاء من داخل المملكة العربية السعودية سواء كان هؤلاء العملاء من المواطنين السعوديين أو المقيمين القادمين للعمل داخل المملكة، ويرجع السبب في ذلك إلى عروض مكتبة جرير الأسبوعي والتي يتم فيها تقديم تخفيضات على العديد من السلع وكذلك تقسيط جوالات جرير والتي يستطيع الفرد من خلالها الحصول على الجوال الراغب في اقتنائه من خلال التقسيط، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض التقسيط من جرير وكذلك شروط الحصول عليها.

عروض أقساط جرير

يحتاج الأفراد إلى العديد من الأجهزة سواء للاستخدام الشخصي أو لأحد من أفراد الأسرة التي يعولها ولكن لا يستطيع شراء هذه الأجهزة عن طريق دفع المبالغ كاش لعدم مقدرته المالية عليها لذا فإنه يبحث عن عروض أقساط جرير والتي تمكنه من الحصول على ما يريد ويتم تقسيط مقابلها على فترات زمنية متعددة.

عروض مكتبة جرير

تقوم مكتبة جرير بتقديم العديد من العروض على جميع المنتجات داخل المكتبة وكذلك يمكن للمستخدم الحصول على كل ما يرغب عن طريق استخدام التقسيط ولكن قد وضعت مكتبة جرير بعض الشروط الواجب توافرها لاستخدام التقسيط وهي التي سوف نتعرف عليها فيما يلي.

شروط تقسيط جرير 2020

يكون التقسيط من خلال طرف ثالت وهو شركة معالم للتمويل والتي يكون لها الحق في قبول أو رفض طلب التقسيط المقدم من العميل، وأيضًا هناك بعض الشروط الأخرى وهي:

أن يكون عمر المتقدم بطلب التقسيط من ثمانية عشر عامًا وحتى ستون عامًا في حال عمله بالقطاع الحكومي أو البنوك، على أن تكون فترة الخدمة له لا تقل عن ثلاثة أشهر وألا يقل راتبه عن ثلاثة ألاف وخمسمائة ريال سعودي.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن خمسة وعشرون عامًا ولا يزيد عن ستون عامًا في حال كونه يعمل بالقطاع الخاص وألا تقل مدة خدمة عن سنة وكذلك ألا يقل الراتب عن أربعة ألاف ريال.

بالنسبة للمقيمين داخل المملكة فإنه يمكنهم الحصول على المنتجات بالتقسيط ولكن شريطة أن يكون السن لا يقل عن خمسة وعشرون عامًا وألا يزيد عن ستون عامًا وألا يقل الراتب الشهري عن سبعة ألاف ريال وأن تكون فترة الخدمة الخاصة به سنتين على الأقل.

بطاقة سامبا جرير الائتمانية

تقدم مكتبة جرير من خلال بطاقة سامبا جرير الائتمانية بعض المميزات لحملة هذه البطاقة كالتقسيط بسعر الكاش، أو الحصول على خصم يصل إلى عشرة بالمائة زيادة على قيمة التخفيض الممنوح من المكتبة، كما أن هناك قبول لهذه البطاقة في العديد من الأماكن من حول العالم، ومن المميز في هذه البطاقة كونها تمنح المستخدم نقطتين عن كل مائة ريال يقوم بالشراء بها من خلال البطاقة ويمكن بعد ذلك استبدال هذه النقاط بمنتجات أخري دون دفع أي مبالغ مالية.

أيضًا يمكن تقسيط جرير للطلاب الجامعيين 2020 ويتم معرفة تفاصيل أقساط جرير للطلاب من خلال زيارة الركن الخاص بالتقسيط داخل الفروع ومعرفة عروض أقساط جرير.