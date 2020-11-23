نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج شهادة ميلاد بدل فاقد للمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج شهادة ميلاد بدل فاقد للمقيمين، هي خدمة من الخدمات الالكترونية التي تقوم بتقديمها حكومة المملكة العربية السعودية والأحوال المدنية لجميع المقيمين في أراضي المملكة ،وذلك لتوفير الكثير من الوقت والمجهود علي المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية .

استخراج شهادة ميلاد بدل فاقد للمقيمين وطريقة الحصول عليها

ومن خلا هذا المقال يمكنك أيضا معرفة طرق التسجيل في وظائف الأحوال المدنية 1442 هجرية، وقد أشارت وزارة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية إلي أن هناك بعض الطرق التي يجب علي المقيمين اتباعها ف حالة فقدان شهادة الميلاد واستخراج شهادة بديلة وتلك الخطوات كالتالي:

الدخول إلي الموقع الالكتروني الرسمي والخاص بمنصة أبشر الالكترونية من خلال الإنترنت .

يجب علي المواطن اختيار الخدمات الالكترونية .

يجب عليك الدخول إلي الصفحة الخاصة بالأحوال المدنية .

يجب عليك الضغط علي أيقونة ” التبليغ عن الوثائق المفقودة”.

يعاد التأكيد علي خدمة ألإبلاغ و اختيار الوثيقة.

يجب عليك إرسال طلب بعد إعادة التأكيد.

يجب عليك اختيار الموعد المناسب لك وحجز هذا الموعد في الأحوال المدنية .

بعد إتمام حجز الموعد لاستخراج شهادة الميلاد بدل الفاقد عليك بإدخال الأوراق المطلوبة وهي “صورة من شهادة الميلاد إن وجدت _ بطاقة الأحوال المدنية_ أو سجل العائلة _ كتابة نموذج طلب شهادة ميلاد بدل فاقد للمقيم في السعودية”.

استخراج شهادة ميلاد بدل فاقد للمقيمين وطريقة حجز موعد