نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول التأمينات الاجتماعية أون لاين تسجيل جديد مشترك أو صاحب عمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة دخول التأمينات الاجتماعية أون لاين وشروط التسجيل في ساند1442 نقدمها لكم من خلال هذا المقال، حيث تعتبر خدمات التأمينات أون لاين من أهم الموضوعات التي تهم قطاع كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، فلم يعد المواطن والمقيم بالمملكة بحاجة إلى الذهاب إلى أحد مقرات التأمينات من أجل إنهاء أحد المعاملات، حيث يتمكن من خلال التسجيل في موقع التأمينات الاجتماعية استعلام الراتب والاستعلام عن مدد الاشتراك ونستعرض لكم فيما يلي كيفية التسجيل في التأمينات الاجتماعية النفاذ الوطني وطرق التواصل مع الهيئة العامة للتأمينات، فتابعونا.

دخول التأمينات الاجتماعية أون لاين

نقدم لكم طريقة الدخول إلى خدمات التأمينات أون لاين التابعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة، حيث تعتمد الحكومة السعودية على منظومة التكنولوجيا الرقمية الحديثة في معظم المعاملات الرسمية بالمملكة حيث لم يعد المواطن أو المقيم بحاجة إلى الذهاب إلى أحد فروع الوزارات المختلفة للاستفادة من الخدمات الحكومية ولم يتكبد الجهد في إنهاء المعاملات الرسمية مع أحد جهات الدولة، ومن هذه أهم الخدمات خدمات التأمينات الاجتماعية أون لاين والتحقق من الاشتراك في التأمينات عبر شبكة الإنترنت ويمكن التواصل مباشرة مع فريق خدمة العملاء بالمؤسسة من خلال تسجيل دخول موقع التأمينات الاجتماعية.

تسجيل جديد في خدمات التأمينات أون لاين

يتيح الموقع للجميع دخول التأمينات الاجتماعية كمستخدم جديد، حيث يتم التسجيل عبر تتبع خطوات إلكترونية سهلة وبسيطة، ولكن يجب توفر الدقة في كتابة البيانات ومراجعتها جيدا قبل تأكيد الطلب، وإليكم خطوات تسجيل جديد في موقع التأمينات أون لاين لأصحاب الأعمال وللمشتركين.

الدخول إلى رابط موقع التأمينات الاجتماعية بشكل مباشر. اضغط على أيقونة سجل الآن، والأيقونة موجودة أسفل أيقونة”تسجيل الدخول” على الجهة اليسري منها. اختيار نوع المستفيد من بين”صاحب عمل أو جهة علاج أو مشترك”. قم باختيار تسجيل في أسفل كل منها. يجب كتابة البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة. اضغط على كلمة”حفظ” بعد التأكد من صحة البيانات. ثم اضغط على”تسجيل الدخول”.

موقع التأمينات الاجتماعية

بعد الانتهاء من التسجيل في التأمينات أون لاين، يمكن للمشترك الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية المقدمة على الموقع في أي وقت مثل حساب راتب التقاعد المتوقع حصوله بعد بلوغ سن المعاش، ويتم الدخول إلى خدمات التأمينات أون لاين من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع التأمينات أون لاين. إدخال بيانات الدخول. كتابة اسم المستخدم. إدخال كلمة المرور. إدخال رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة بطريقة صحيحة. اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

قنوات الاتصال بهيئة التأمينات الاجتماعية

توفر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أرقام التواصل مع الهيئة لكل المستخدمين بالمملكة، حيث يمكن للمشترك الاتصال على رقم التأمينات الاجتماعية المجاني من يوم الأحد إلى الخميس، ويتلقى فريق خدمة العملاء اتصالات المستفيدين من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الرابعة مساءً حتى يمكن للمشترك الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية، ونستعرض لكم فيما يلي قنوات الاتصال الرسمية بالهيئة

رقم الهيئة العامة للتأمينات الموحد 80012433444 حساب الفيس بوك للتأمينات الاجتماعية. حساب تويتر للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. قناة اليوتيوب الخاصة بالتأمينات الاجتماعية. حساب التأمينات الاجتماعية على اللينكد .

دخول موقع التأمينات النفاذ الوطني الموحد

يجب على جميع المواطنين بالمملكة توثيق بياناتهم ومعلوماتهم عبر منصة النفاذ الوطني، حيث يمكنكم من خلال دخول التأمينات الاجتماعية أون لاين عبر النفاذ الموحد من خلال تتبع الخطوات التالية:

الضغط على رابط موقع التأمينات الاجتماعية. اضغط على أيقونة” النفاذ الم وحد”. إدخال اسم المستخدم للمشترك. كتابة كلمة المرور. إدخال رمز التحقق. اضغط على كلمة”تسجيل الدخول”.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا بعد عرض رابط دخول موقع التأمينات الاجتماعية أون لاين وطريقة التسجيل في التأمينات مستخدم جديد، واستعرضنا كيفية دخول التأمينات النفاذ الموحد وطرق التواصل مع فريق خدمة المستفيدين للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية.