نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل مولود جديد داخل السعودية أو خارجها والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات عديدة تقدمها وكالة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية، من بينها تسجيل مولود جديد داخل السعودية وخارجها، وهي من الخدمات التي يبحث عنها كثير من المواطنين والمقيمين، سيما وأنها تتم في خطوات بسيطة، عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، فيما يأتي ذلك في إطار “قطار الرقمنة” الذي يسير بسرعة كبيرة في المملكة، لدعم رؤية الحكومة “2030” التي تهدف إلى تقديم الخدمات في أقل وقت ممكن ومن أي مكان.

ويحتاج المواطن أو الوافد عددًا من الوثائق والأوراق لإنجاز هذه الخدمة، عن طريق الإنترنت، وهي سجل الأسرة للأب، وملء نموذج 87 الخاص بالمعلومات عن الطفل، وصورة فوتوغرافية للأب، في حالة كان الطفل هو المولود الأول للأسرة، وكذلك التأكد من إضافة اسم الأم في سجل الأسرة الخاص بالأب، ومن الضروري إحضار ما يثبت الولادة من المستشفى الذي ولد فيها الطفل.

خطوات تسجيل مولود جديد داخل السعودية 1442

وفرت الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية، خدمة جديدة وهي إضافة مولود جديد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، فهي خدمة وفرت على المواطنين الجهد، لذا يمكن تسجيل المواليد إلكترونيا عبر الخطوات التالية:

الذهاب إلى البوابة الإلكترونية لمنصة أبشر للخدمات السعودية. ثم نضغط على أيقونة أفراد. وندرج اسم المستخدم وكلمة السر، والرمز المرئي. نضغط بعد ذلك على تسجيل الدخول، ليصل رمز تحقق عبر الجوال، ثم ندخله في مكانه المخصص وننقر على “تسجيل دخول”. يلي ذلك النقر على “خدماتي”، ونختار خدمات، ثم الأحوال المدنية، ونختار تسجيل المواليد. بعد ذلك، ننقر على التالي، وندخل اسم الأب، وهويته، ثم اسم الأم، وهويتها. كما يجب إدخال اسم الطفل وجنسه، وتاريخ الولادة، واسم المستشفى. هنا، تظهر صفحة تأكيد التسجيل، وننقر على تأكيد، لتصل رسالة بنجاح العملية. أخيرًا، يمكننا الحصول على الشهادة بواسطة البريد عبر خدمة واصل.

إضافة طفل حديث الولادة خارج السعودية

يلزم إبلاغ وزارة الداخلية في حال ميلاد طفل جديد إلكترونيا، حتى يتم الحصول على شهادة الميلاد، وفي حال ولادة الطفل خارج السعودية، هناك عدة شروط يلزم إثباتها من قبل ولي الأمر في الأحوال المدنية حتى يتم تسجيله بها، ولإضافة طفل حديثي الولادة خارج المملكة يجب إتباع الآتي:

يجب في بداية الأمر، الدخول على المنصة الإلكترونية الخاصة بالأحوال المدنية نماذج.

ونختار نموذج 86 لتسجيل الولادة.

ثم نملأ بيانات الطفل بشكل دقيق وصحيح.

يلي ذلك إرفاق أصل وصورة من سجل الأسرة، وأصل وصورة من عقد الزواج، وأصل وصورة من الهوية الوطنية.

بعد ذلك يجب تسجيل البصمة إذا كانت غير مسجلة مسبقاً.

يلزم في النهاية، التبليغ بالولادة في مدة لا تتعدى شهرين من الميلاد.