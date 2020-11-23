نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات بطاقة ساب المصرفية من بنك ساب ومزايا وحلول رائعة للعملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد بطاقة ساب المصرفية من أبرز الخدمات المصرفية التابعة لبنك ساب، فهي ليست فقط مجرد خدمات مصرفية تقليدية للقروض والودائع البنكية، حيث يتم تقديم خدمات الدعم الشخصي المتميزة ومزايا أخرى متعددة، سوف نستعرضها معكم أعزائي قراء موقع ثقفني في السطور القليلة القادمة خلال حديثنا عن خدمات بطاقة ساب المصرفية، بعد أن تناولنا في مقالات سابقة أنواع ومميزات الحسابات الشخصية والاستثمارية من ساب.

خدمات بطاقة ساب المصرفية من بنك ساب

خدمة الدفع عبر الإنترنت

يتمكن العميل من الدفع عبر الإنترنت بشكل أسهل، وذلك عن طريق استخدام بطاقة مدى المصرفية من ساب المتخصصة فى الشراء عبر الإنترنت، ويستطيع العميل زيادة الحد اليومي لمبلغ الدفع عبر الإنترنت عن طريق القنوات الإلكترونية مثل ساب نت، ساب دايركت، و أجهزة الصرف الآلي، مع العلم أن الحد الأدنى للمبلغ المدفوع هو 5000 ريال سعودي، وفور تفعيل العميل للبطاقة، يتم تفعيل خاصية الدفع عبر الإنترنت تلقائيا، وعبر القنوات الإلكترونية يتمكن العميل من إيقاف ومن ثم إستئناف الخاصية مرة أخرى، وعبر خدمة الحماية الثلاثية يتم توفير الأمان والحماية للبطاقة.

مشتريات نقاط البيع عبر بطاقة ساب المصرفية

يتمكن العميل الآن من استعمال بطاقة ساب المصرفية الخاصة به من أجل دفع ثمن المشتريات اليومية، حيث يتم عرض نقاط البيع لدى أكثر من 20 مليون متجر في جميع أنحاء العالم، ومنهم عدد كبير من متاجر المملكة العربية السعودية.

السحب النقدي والحد اليومي

يتمكن العميل من سحب النقود من حسابه المصرفي عبر استخدام بطاقة ساب المصرفية في أكثر من مليون جهاز حول العالم وجميع أجهزة الصرف الآلي في المملكة، مع مراعاة أن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي هو 5000 ريال سعودي، ويستطيع العميل الآن من زيادة الحد اليومي لمبلغ الدفع عبر نقاط البيع عند استخدام البطاقة حتى 200 ألف ريال سعودي.

خدمة الحصول على النقد عند الشراء

يتمكن العميل من الحصول على النقد من التجار المشاركين في تلك الخدمة وذلك عند عرض نقاط البيع أثناء استخدام البطاقة، حيث يتم خصم المبلغ مباشرةً من الحساب الشخصي المصرفي الخاص بالعميل مُضاف إليه مبلغ المشتريات.، يتمكن العميل من تحقيق الاستفادة القصوى من الخدمة عند الشراء من التاجر المشارك فى الخدمة والدفع عن طريق نقاط البيع.

يُعد الحد الأدنى للحصول على الخدمة هو 1 ريال سعودي بالإضافة إلى أن الحد الأعلى اليومي هو400 ريال سعودي، كما لا يوجد حد أعلى لعدد مرات تكرار عملية طلب النقد عند الشراء، وتتوفر تلك الخدمة الآن تلقائيا على بطاقات ساب المصرفية، كما أن المتاجر التي تحمل ملصق مكتوب عليه “الحصول على النقد عند الشراء” يتوفر لديهم الآن تلك الخدمة، ولا يوجد أي رسوم للحصول على تلك الخدمة.

هذا وقد قدمنا لحضراتكم بطاقة ساب المصرفية ذات المزايا المتعددة، وقد ذكرنا تلك المزايا تفصيليا، حيث تقدم خدمات عدة منها خردة الحصول على النقد عند الشراء، وخدمة الدفع عبر الإنترنت حيث يستطيع الميل دفع فاتورة الإنترنت من خلالها ، وخدمة مشتريات نقاط البيع عبر بطاقة ساب المصرفية حيث يتمكن العميل من الفوز على الفور بتلك النقاط، بالإضافة إلى خدمة السحب النقدي والحد اليومي.