نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل مستفيد جديد سكني لحجز الوحدات للمستفيدين موقع وزارة الإسكان منصة سكني sakani في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة تسجيل مستفيد جديد سكني و خطوات حجز الوحدات للمستفيدين هو ما يهتم به الكثير من مواطني المملكة السعودية الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن التي تقدمها وزارة الإسكان بتسهيلات في السداد حسب حالة الأسرة أو الفرد المتقدم، وذلك ضمن رؤية 2030 للمملكة في مجال الإسكان والتي تهدف لزيادة معدلات تملك الوحدات السكنية لمواطني المملكة، كما نتابع طريقة تعديل البيانات في حساب المواطن 1442، حيث يعد برنامج سكني من أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالاشتراك مع صندوق التنمية العقارية في 2017 الماضي وهو الأمر الذي يعمل على اتاحة الوحدات السكنية للمواطنين بصورة مدعمة.
رابط تسجيل مستفيد جديد سكني 1442
كما يحصل المواطن على دعم مقدم من برنامج التمويل العقاري المدعم والذي يساعد المواطنين في الحصول على وحدة سكنية بتسهيلات، عبر منصة سكني https://sakani.housing.sa/، حيث تسعى المملكة في رفع نسبة التملك لتصل إلى 70% من إجمالي الوحدات ضمن رؤية 2030، ويتمكن المواطن المستوفي الشروط المطلوبة تسجيل مستفيد جديد سكني بصورة إلكترونية للحصول على وحدة سكنية أو أرض مخصصة للسكن.
طريقة حجز الوحدات والأراضي على صفحة بنك الاسكان
طريقة تسجيل مستفيد سكني 1442
تسجيل مستفيد جديد سكني عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الدخول مباشرًا على رابط منصة سكني.
- الضغط على كلمة تسجيل الدخول.
- كتابة رقم الهوية الوطنية بصورة صحيحة.
- التحقق من هوية المستخدم عن طريق الضغط على كلمة انا لست برنامج روبوت.
- تسجيل الدخول ببيانات النفاذ الوطني الموحد.
- كتابة البيانات المطلوبة من رقم الهوية وتاريخ الميلاد.
- الموافقة على الشروط والأحكام وتحقق الهوية البشرية مرة أخرى.
- استلام كلمة السر المؤقتة من خلال الهاتف المحمولة وكتابتها في الموقع.
- كتابة البريد الالكتروني.
- إدخال رقم الهاتف.
- تعين كلمة المرور وتأكيدها
- إدخال رمز التفعيل الذي تم استقباله على الهاتف.
- الضغط على كلمة تسجيل.
- بعد الدخول على الموقع يتم الضغط على التقديم على برنامج الدعم السكني.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- الإجابة على كافة الأسئلة المطروحة والتي تؤكد أحقية المواطن للحصول على وحدة سكنية مدعمة.
- تأكيد البيانات والضغط على كلمة استكمال.
- كتابة بيانات العائلة وتأكيدها.
- الإجابة على الأسئلة المطلوبة.
- سيظهر الموقع رسالة توفيق باستحقاق المواطن للحصول على الدعم أو عدم انطباق الشروط المطلوبة.
- بعد التأكد من استحقاق الدعم يستطيع المواطن متابعة المشاريع المتاحة والتعرف على شركات التطوير العقاري للحصول على وحدة سكنية من خلال الموقع الالكتروني عن طريق اختيار الوحدة وتعبئة البيانات المطلوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تسجيل مستفيد جديد سكني لحجز الوحدات للمستفيدين موقع وزارة الإسكان منصة سكني sakani على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.