نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل مستفيد جديد سكني لحجز الوحدات للمستفيدين موقع وزارة الإسكان منصة سكني sakani في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تسجيل مستفيد جديد سكني و خطوات حجز الوحدات للمستفيدين هو ما يهتم به الكثير من مواطني المملكة السعودية الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن التي تقدمها وزارة الإسكان بتسهيلات في السداد حسب حالة الأسرة أو الفرد المتقدم، وذلك ضمن رؤية 2030 للمملكة في مجال الإسكان والتي تهدف لزيادة معدلات تملك الوحدات السكنية لمواطني المملكة، كما نتابع طريقة تعديل البيانات في حساب المواطن 1442، حيث يعد برنامج سكني من أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالاشتراك مع صندوق التنمية العقارية في 2017 الماضي وهو الأمر الذي يعمل على اتاحة الوحدات السكنية للمواطنين بصورة مدعمة.

رابط تسجيل مستفيد جديد سكني 1442

كما يحصل المواطن على دعم مقدم من برنامج التمويل العقاري المدعم والذي يساعد المواطنين في الحصول على وحدة سكنية بتسهيلات، عبر منصة سكني https://sakani.housing.sa/، حيث تسعى المملكة في رفع نسبة التملك لتصل إلى 70% من إجمالي الوحدات ضمن رؤية 2030، ويتمكن المواطن المستوفي الشروط المطلوبة تسجيل مستفيد جديد سكني بصورة إلكترونية للحصول على وحدة سكنية أو أرض مخصصة للسكن.

طريقة حجز الوحدات والأراضي على صفحة بنك الاسكان

طريقة تسجيل مستفيد سكني 1442

تسجيل مستفيد جديد سكني عن طريق اتباع الخطوات التالية: