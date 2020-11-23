نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب 2000 ريال تمويل شخصي يصل الي 50.000 ريال سعودي وبدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي يصل الي 50.000 ريال سعودي، حيث يقدم العديد من البنوك والشركات بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات التمويلية للمواطنين والتي قد تساعدهم في عمل مشرع خاص بهم، ومن ضمن هذه الشركات شركة دار التداولات المعروفة داخل أراضي المملكة، والتي تقدم العديد من التسهيلات في تقدم خدماته للمواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل، والتي يرغب العديد من المواطنين في الحصول علي تمويلاته، حيث تمتد فترة التسديد بعد الحصول علي التمويل الي 24 شهراً، وشروط تمويلاته ميسرة ومتناسبة مع جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل، ولذا سوف نتعرف معكم من خلال موقعنا هذا موقع ” ثقفني الإخباري ” كيفية الحصول علي تمويل شخصي من دار التداولات السعودي، والشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل.

شروط الحصول علي التمويل المقدم من دار التداولات بالمملكة العربية السعودية

تقدم دار التداولات بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي بقيمة 50 ألف ريال سعودي، وهذا المبلغ مناسب لبناء مشروع يقوم به العميل لكي يعيش حياه كريمة وخصوصاً أن كثير من المواطنين السعوديين يعانون من أزمات مالية بعد تفشي فيرس كرونا، ويعتبر تمويلات دار التداولات من أفضل التمويلات التي تخدم المواطنين السعوديين فمن حق أي مواطن سعودي أن يحصل علي التمويل إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري نقدم لكم الشروط التي حددتها شركة دار التداولات للحصول علي التمويل، وهي كالتالي.

يشترط أن يكون العميل الطالب للتمويل سعودي الجنسية، ولا يتوافر للجنسية غير السعودي. الراتب الشهري الخاص بالعميل يشترط ألا يقل عن 2000 ريال سعودي. يشترط ألا يقل عمر العميل عن 21 عاماً، ولا يزيد عن 59 عاماً. يجب أن يكون العميل قضي مده خدمة لا تقل عن ثلاث شهور. إذا كان العميل لديه تمويلات أخري يقوم بتسديدها فيسمح له بتمويل دار التداولات ولكن يتم 45% فقط من الراتب الشهري للتمويل الجديد.

مزايا تمويل 50 ألف ريال سعودي المقدم من دار التداولات