نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المحفظة الاستثمارية ببنك الراجحي والاستعلام عن الحساب إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الراجحي الإسلامي بالمملكة العربية السعودية العديد من الفرص الاستثمارية للعملاء ومنها المحفظة الاستثمارية في تداول الراجحي المالية وتعرف أيضاً باسم الحساب الاستثماري ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أهم شروط وخطوات فتح المحفظة إلكترونياً بمصرف الراجحي.

شروط فتح المحفظة الاستثمارية ببنك الراجحي

هناك القليل من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لفتح الحساب الاستثماري بالمصرف ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم لديه حساب جاري بالمصرف وإذا لم يكن لديه يتوجب عليه فتح حساب بالراجحي.

يجب أن يكون لدي المتقدم بطاقة الصراف الآلي الخاصة ببنك الراجحي.

أن يكون لدي المتقدم بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

خطوات فتح الحساب الاستثماري بمصرف الراجحي

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب القيام بها حتي يتمكن العميل من فتح الحساب وهذه الخطوات هي:

يتوجب على العميل الراغب بفتح الحساب أن يقوم أولاً بالدخول للموقع الإلكتروني تداول الراجحي. يقوم العميل بالضغط على زر لنبدأ. يقوم بإدخال رقم بطاقة الصراف الآلي والرقم السري. سوف يتم إرسال رسالة عبر الجوال تحمل رمز التفعيل قم بإدخاله. قم بالضغط على زر التالي. إتباع باقي الخطوات المطلوبة.

ويمكنك الحصول على المزيد من المعلومات عن فتح الحساب الاستثماري بالمصرف وذلك من خلال الاتصال برقم تداول الراجحي لجميع العملاء966920003344 أو الاتصال بالرقم8001248880 للعملاء الجدد.

الاستعلام الإلكتروني عن الحساب بالراجحي

يقدم مصرف الراجحي للعملاء عدد من الخدمات والمزايا سهلة الاستخدام والتي توفر الوقت والجهد للعميل ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الحساب حيث يتمكن العميل من ذلك بكل سهولة وأثناء تواجده في أي مكان ولكي يتمكن من ذلك يجب عليه القيام بمجموعة الخطوات التالية: