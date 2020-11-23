نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لائحة توضح إجازات العاملين بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازات العاملين بالمملكة العربية السعودية، مع اقتراب بداية العام الميلادي الجديد أعدت حكومة المملكة العربية السعودية قائمة تشمل جميع إجازات العام للعاملين بجميع القطاعات بالمملكة العربية السعودية، وتم تقسيم تلك الإجازات ما بين اعتيادية وعادية واضطرارية ومرضية، وكذلك الإجازات المدفوعة الراتب والغير مدفوعة، كما أنها خصصت بعض الإجازات المعينة بالمرأة وحاجتها وخاصةً المرأة المتزوجة، وجاء كل ذلك حتى يتمكن العاملين بقطاعات العمل المختلفة بالسعودية للتعرف على الإجازات المسموحة لهم تابعوا معنا للتعرف على تلك الإجازات.

قائمة إجازات العاملين بالمملكة العربية السعودية

تم توزيع إجازات العام ما بين إجازات مرضية وإجازات المناسبات العامة وإجازات اعتيادية أو إجازات اضطرارية، وتم عمل قائمة تحمل تلك الإجازات ونشرها على جميع العاملين بمختلف قطاعات العمل بالسعودية، وسيتم البدء بتنفيذ تلك الإجازات من التاريخ الذي ستحدده المملكة والإجازات هي كالتالي:

إجازة مرضية سواء كانت لمرض عادي أو للإصابة بعجز ما أو أيًا كان المرض أو التعب، ويتم صرف المرتب لها ويمكن الحصول عليه مقدمًا.

إجازات عادية مثل إجازات نصف العام أو الإجازة الصيفية لنهاية العام الدراسي، وهي 36 يوم طوال العام وتكون مدفوعة الأجر.

يمكن الحصول على الإجازة الاعتيادية بعد الانتهاء من الإجازة المرضية.

وكذلك هناك إجازة لمرافقة الزواج أو لمرافقة المريض، وبعض الإجازات الاستثنائية الأخرى.

إجازات المرأة في المملكة العربية السعودية

وللمرأة أيام إجازات خاصة ومعينة بها في قطاعات العمل بالمملكة العربية ومنها: