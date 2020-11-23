نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442 ومن يستحق معاشات الضمان الاجتماعي وتحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442 في المملكة العربية السعودية ما هو، وماهي قرارات الضمان الاجتماعي الجديدة التي تم التصديق عليه في نوفمبر 2020 نقدمه لكم من خلال هذا المحتوي، حيث أعلنت السلطات السعودية عن تفاصيل نظام الضمان الاجتماعي 2020 لكل المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي وضرورة تحديث بيانات الضمان لاجتماعي 1442، وتشتمل هذه القرارات علي ضوابط جديدة منظمة لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي الجديد وعقوبات صارمة لمن يتحايل على السلطات للحصول على الدعم من برامج الضمان الاجتماعي وهو لا يستحق الدعم، فمن يستحق معاش الضمان الاجتماعي الجديد، حيث تهدف الحكومة الجديدة من خلال هذا النظام إلى وصول الدعم لمستحقيه من الفئات المستهدفة الأكثر احتياجًا من الناحية الاقتصادية لمساعدة هذه الأسر في تحمل أعباء الحياة وضمان الحياة الكريمة لهذه الفئات في المجتمع السعودي.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442

وافق مجلس الوزراء في الحكومة السعودية على نظام الضمان الاجتماعي الجديد 2020/1442 في جلسته الأسبوعية التي بتاريخ 17 نوفمبر2020، حيث ناقش المجلس العديد من العيد من الأمور الخارجية إلى جانب شئون المملكة الداخلية من أهمها قرارات خاصة بشروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي، ويعد نظام الضمان الاجتماعي الحالي تم صدوره من حوالي خمسة عشر عاما،حيث تم إطلاق نظام الضمان الاجتماعي القائم بمرسوم ملكي تم التصديق عليه بتاريخ 7/7/1427 هجرية، وتم إصدار هذا النظام للأسر محدودة الدخل والأسر الفقيرة ولتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية،ودعت وزارة الموارد البشرية بضرورة الإسراع من تحديث الضمان الاجتماعي إلكترونيًا.

قرارات الضمان الاجتماعي الجديدة

صدق خادم الحرمين الشريفين على نظام الضمان الاجتماعي الجديد1442 في اجتماعه مع رئاسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020، حيث تم إضافة تعديلات جديدة في النظام الحالي وتهدف هذه التعديلات إلي وصول الدعم لمستحقيه حيث ذكرت الجهات المختصة أن الدعم في الوقت الحالي يصل فقط إلى اقل من 50% من الفئات المستهدفة، ويمكنكم التواصل من خلال رقم الضمان الاجتماعي مع المسئولين من فريق خدمة المستفيدين بالوزارة، وفيما يلي ملامح النظام الجديد للنظام الاجتماعي

عقوبة من يقدم معلومات غير صحيحة عن أفراد الأسرة للتحايل والحصول على الدعم في حال عدم استحقاقه بعقوبة قد تصل إلى عام كامل حبس. يعمل النظام الجديد على التكامل بين معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج حافز البحث عن العمل لمساعدة المستفيدين ليصبحوا منتجين في المجتمع. توفر الحكومة من خلال نظام الضمان الاجتماعي الجديد متطلبات الحياة للمستفيدين في حال حدوث أزمات أوكوارث طارئة . إعادة النظر في الحد الأدنى للمعاش لكي تناسب أهداف المملكة في القضاء على الفقر، وتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع السعودي. طبقا للنظام الجديد يحق لأحد أفراد الأسرة أن يكون العائل للأسرة في حال عجز العائل الأساسي أو عدم أهليته في التصرف. في حال وجود أكثر من أسرة للعائل فإنه طبقا للنظام الجديد كل أسرة لها الحق في صرف معاش من الضمان الاجتماعي. حدد نظام التضامن الجديد الضوابط والمستندات المطلوبة للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي. حدد النظام الجديد الحالات التي يتعرض المستفيد إلى وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي له. نظام الضمان الاجتماعي الجديد حدد شروط جديدة لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي. قد يتعرض المستفيد من النظام الجديد إلى وقف صرف المعاش في حال عدم تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطلوبة خلال 30 يوما بعد الإعلان عن التحديث الإلكتروني للبيانات. ينص النظام الجديد على وقف صرف رواتب الضمان للمستفيدين الذين لم يلتزموا بخطة التأهيل التي قررته وزارة الموارد البشرية. وقف صرف المعاش للمستفيد الذي له القدرة على العمل ولكنه لم يتقدم للالتحاق بوظيفة مناسبة أو رفض المستفيد لعروض توظيفية ملائمة له. نظم قانون الضمان الاجتماعي الجديد عقوبات عدم إيقاف العائل المعاش على المستحقين من أفراد أسرته أو حصوله على الدعم بدون وجه حق، والعقوبات تتفاوت من دفع الغرامات أو رد المال وقد تصل إلي عقوبة السجن.

راتب الضمان الاجتماعي الجديد

تحدد وزارة الموارد البشرية ضوابط وشروط استحقاق معاشات الضمان للأرامل والمطلقات والحالات الأخرى، حيث يتم صرف مبلغ من المال بشكل شهري للمستفيدين ويتوقف فيه معاش الضمان الاجتماعي حسب عدد أفراد الأسرة سواء كان من الأطفال أو البالغين ولكن يشترط أن يكون المستفيدين لا يحصلوا على أي دعم آخر من خلال برامج الدعم الأخري التي تقدمها الحكومة السعودية، ولكن في نظام الضمان الاجتماعي الجديد تهتم الحكومة السعودية بتنمية قدرات المستفيدين من الضمان ومساعدتهم في جعلهم أفرادا منتجين في المجتمع السعودي بدلا من كونهم عبئا على ميزانية الدولة، وسيتم ذلك بالتنسيق مع برنامج حافز للبحث عن العمل، وبذلك يهم نظام الضمان 1442 بالشكل التنموي للمواطن وليس تقديم الدعم الرعوي فقط.

من يستحق معاش الضمان الاجتماعي

حددت الحكومة السعودية ضوابط وشروط لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي، وفي نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442 وصلت عقوبة التحايل وتقديم مستندات غير صحيحة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي بدون وجه حق إلى عقوبة السجن، ويمكنكم الاستعلام عن الضمان ومعرفة أسماء المستفيدين إلكترونيًا، وفيما يلي نعرض الحالات التي يستحق فيها المستفيدين معاش الضمان الاجتماعي

الأشخاص الذين يعجز عن العمل أو القيام بمهنة ما. الأيتام. الأسرة غير المعولة والتي ليس لها عائل. النساء اللاتي لا يوجد عائل لهن. الأرامل. الأشخاص المعوقون. النساء المهجورات. السيدة المتزوجة من زوج سعودي الجنسية. أبناء المرأة السعودية من زوج غير سعودي. مجهولو الهوية الذين تجاوزوا سن 18 عام.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ضرورة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي قبل يوم 20 نوفمبر 2020 ميلادية حتى لا يتعرض المستفيد إلى توقف راتب الضمان الاجتماعي في الدفعات الجديدة، ويتم التحديث إلكترونيًا من خلال الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية، ويتم تحديث بيانات الاتصال مثل البريد الإلكتروني أو أرقام الجوال أو العنوان وإدخال بيانات الدخل والحالة الوظيفية والمستوى التعليمي للمتقدم ونوع السكن وحالة القدرة على العمل، كما يتطلب التحديث ضرورة التأكد من صحة البيانات قبل إرسال تأكيد الطلب، ويجب توخي الدقة حتى لا يعرض المستفيد إلى العقوبة في حالة التحايل أو تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة.

وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقال بعد عرض أهم ملامح راتب الضمان الاجتماعي الجديد وقرارات الضمان الاجتماعي الجديدة، كما استعرضنا شروط استحقاق معاشات الضمان الاجتماعي في النظام الجديد، ونتمنى أن نكون قد قدمنا معلومات وافية حول موضوعنا نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442 في السعودية