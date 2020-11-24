نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بنك التسليف 1442 لحصول الموظفات وربات البيوت على تمويل الأسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف والادخار السعودي أو بنك التنمية الاجتماعية، أعلن عن الشروط الجديدة للحصول على قروض بنك التسليف لعام 1442، حيث يقدم بنك التسليف أنواع عديدة من القروض للفئات الأشد حاجة في السعودية، وذلك بهدف مساعدتهم على تحمل أعباء الحياة المتزايدة، حيث يمكن أن تصل قيمة القرض إلى 60 ألف ريال سعودي، ولكل قرض من أنواع القروض التي يقدمها بنك التسليف والادخار السعودي سابقاً بنك التنمية الاجتماعية حالياً مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون في متوافرة في الفرد المتقدم للحصول على القرض.

ومن أنواع القروض أو التمويل الاجتماعي التي يقدمها بنك التسليف والادخار السعودي للأفراد هي قرض الزواج، قرض الأسرة، قرض الترميم، وسوف نقوم في هذه الموضوع ببيان شروط بنك التسليف الجديدة للعام الجاري 1442 للحصول على تمويل أو قرض يصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

شروط بنك التسليف 1442 لحصول الموظفات وربات البيوت على قرض الأسرة:-

أعلن بنك التسليف والادخار السعودي عن مجموعة من الشروط لحصول الموظفات سواء العاملات في المؤسسات الحكومية أو العاملات في القطاع الخاص، أو ربات البيوت أو المتقاعدات على قرض الأسرة والذي يقوم البنك بمنحها للأسر ذات الدخل المحدود والأشد حاجة من أجل مساعدتها على تحمل أعباء وتكاليف الحياه، وهذه الشروط هي:-

لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الآسرة عن 2000 ريال شهرياً.

يتم احتساب الابن ما لم يكن عمره متجاوز ال24 عاماً أو متزوجاً أو موظفاً ضمن أفراد الأسرة.

يتم احتساب البنت ضمن أفراد الأسرة ما لم تكن متزوجة أو موظفة.

المرأة المطلقة أو الأرملة والتي تعول طفل أو أكثر دون اعتبار للعمر.

الزوجة المهجورة يتم إثبات الهجر بصك شرعي وفي حالة عدم توافر صك شرعي يتم اثباته بشهادة معتمدة من البنك تكون موقعه من (الآباء أو الأبناء، أو الإخوان أو الأعمام وأبناؤهم)

لا يقل عمرة الزوجة المهجورة عن 30 سنة وألا يقل عمر أصغر أبنائها عن سنة واحدة تحتسب بالتاريخ الهجري.

تقدم الزوجة المهجورة صك الإعالة على ان تقوم بإرفاق صك الإعانة ضمن مستندات الطلب المتقدم به لبنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل الأسرة.

شروط حصول موظفات الحكومة على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية:-