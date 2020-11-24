نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الصندوق العقاري الموحد والخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الصندوق العقاري الموحد والخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية، يهتم العديد من الأشخاص بالمملكة السعودية بالتوجه إلى رقم الصندوق العقاري الموحد لكي يتمكنوا من الحصول على قرض سكني حيث يعتبر صندوق التنمية العقارية من أقدم المؤسسات التمويلية داخل المملكة السعودية، وتم تأسيسها في عام 1974 وتقوم بتقديم العديد من الخدمات الهامة لجميع المواطنين بالمملكة، لهذا سوف نتعرف من خلاله مقال اليوم على رقم الصندوق العقاري الموحد والخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقاري الموحد للمواطنين بالمملكة.

خدمات رقم الصندوق العقاري الموحد

يعمل على تقديم مبادرة القروض السكنية العسكرية في الخدمة بجانب إلى إمكانية تحديث المخالفات التي تتعلق بالدفعات ويتم العمل على تقديم خدمات التمويل المدعوم.

يعمل أيضا على تقديم خدمات التمويل المدعوم ودراسة حياة المستفيد حتى يتمكنوا من تحديد القرارات اللازمة والصحيحة والاستفادة من الكفالة عن طريق معرفة كافة المعلومات المطلوبة سواء للكفيل أو المكفول.

حيث يتمكن هذا المستفيد من الحصول على رقم الصندوق العقاري الموحد من خلال الاستفادة من التمويل سواء كان من الشركات التمويلية التي تعمل على دعم التمويل السكني أو من خلال البنوك حيث يقوم صندوق التنمية العقارية بالعمل على تقديم دعم شهري يقوم بتخطيط التموين بنسبة تصل إلى 35% وبالتالي يتم إرسال المبلغ لهذا المستفيد من الدعم بعد أن يكون ل سداد القسط الشهري لجهد التمويل العقاري.

رقم الصندوق العقاري الموحد

يمكن لجميع العملاء إمكانية الحصول على رقم صندوق التنمية العقارية من خلال الاتصال على رقم 1 9 9 0 88 وسوف يتم الرد عليه من خلال خدمات العملاء ويمكنك وقتها تقديم الأسئلة التي تفرض معرفة الإجابة الخاصة بها.

يمكنك أيضا أن الذهاب إلى بوابة الصندوق من خلال الموقع الخاص به عبر الإنترنت في صندوق التنمية العقارية وذلك لتقديم العديد من الخدمات بكل سهولة، بالإضافة إلى أنه يمكنك أن تقوم بتسجيل الدخول عن طريق أضافة الاسم وكلمة المرور الخاصة في بوابة أبشر الإلكترونية عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد لكي تستفيد من جميع الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها من قبل رقم الصندوق العقاري الموحد.