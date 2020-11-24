رابط الاستعلام عن نتائج القدرات العامه 1442 المركز الوطني للقياس Qiyas

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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج القدرات العامه 1442 – 2020 ونتائج القدرات المعرفية الاختبار الورقي للطلبة والطالبات الذين قد أدوا الاختبار عبر المركز الوطني للقياس QIYAS والذي يُعد هو المركز المعتمد داخل المملكة العربية السُّعُودية للحصول على الاختبار، ومن ثم؛ التقدم إلى الجامعة أو الجهات المعنية بالحصول على الاختبار، وفيما يلي توضيح طريقة الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات قياس بالتفصيل.

نتائج القدرات العامه

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب داخل المملكة العربية السُّعُودية عن اكتمال تطبيق القدرات المعرفية (المرحة الأولى)، وأصبحت النتائج متاحة الاطّلاع عليها بداية من يوم 5 من شهر نوفمبر الجاري 2020م، ويُمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج خاصتهم بسهولة إلكترونيًا عبر موقع قياس، وبعد الإعلان النتيجة واجتياز الاختبار بنجاح، سوف يكون في مقدر كل طالب أو طالبة أن يلتحق بالدراسة الجامعية، ولا سيما أن اختبار القدرات المعرفية العامة هو احد أهم شروط الالتحاق بالجامعة داخل المملكة.

رابط الاستعلام عن نتائج القدرات العامه 1442

عملية الاستعلام عن نتيجة اختبارات القدرات داخل المملكة العربية السُّعُودية تتم عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي الخاص بـِِ المركز الوطني للقياس الخِدْمَات الإلكترونية واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط قياس الخِدْمَات الإلكترونية مباشرةً.

إدخال بيانات وهي رَقَم السجل المدني + كلمة المرور، ورمز التحقق البشري، ثم الضغط على (تسجيل الدخول) كما يظهر بالصورة التالية.

كما يُمكن الضغط على (سجل الآن) في حالة عدم وجود حساب مسبق على قياس باستخدام، البيانات الشخصية مثل رَقَم السجل، رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، رَقَم الجوال، البريد الإلكتروني، وكلمة المرور.

بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية مركز قياس، يتم الضغط على (إظهار النتائج).

انقر على زر (بحث)، وهنا سوف يقوم الموقع بإظهار نتائج المستخدم كاملة بالتفصيل.

في حالة مواجهة أي مشكلات في الحصول على النتيجة؛ يجب التواصل مع الدعم الفني مركز قياس عبر الرَّقَم الموحد التالي: 920033555

التسجيل في اختبار القدرات المعرفية الفترة الثانية 1442

أعلن مصدر مسؤول ومن خلال الحساب الرسمي لهيئة تقويم التدريب والتعليم السُّعُودية عن اكتمال تطبيق المرحلة الأولى من اختبار القدرات المعرفية فيما يقرب من إحدى وثلاثين محافظة ومدينة على مستوى المملكة العربية السُّعُودية، ومن المنتظر أن يبدأ التسجيل في القدرات المعرفية “المرحلة الثانية” عبر موقع الهيئة في تاريخ يوم الإثنين 28 من ديسمبر 2020م (28-12-2020م)، والموافق يوم 13 من جمادي الآخر 1442هـ (13-5-1442هـ).

وتُجدر الإشارة إلى أن رابط الاستعلام عن نتائج القدرات العامه 1442 المركز الوطني للقياس Qiyas هو الرابط الرسمي الوحيد الذي يُمكن من خلاله الاستعلام عن النتائج الخاصة بهذه الاختبارات للطلبة والطالبات ، يكون في مقدورهم التقدم من أجل الالتحاق بكيات الجامعات المختلفة داخل المملكة العربية السُّعُودية.