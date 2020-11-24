سلوى المري -جدة اعتبرت د.غادة ناجي طنطاوي رئيس مجلس إدارة مجلة جولدن بريس أن قمة العشرين التي عقدت إفتراضيا بالرياض كانت

هذه السنة مختلفة نظرًا لما يمر به العالم من تداعيات جائحة كورونا التي أثرت بشكل واضح على اقتصاد العالم و على نسيج المجتمع العالمي بأسره.

وأشارت د. طنطاوي إلى أن قمة مجموعة العشرين جاءت في الرياض للعام الحالي 2020 الاجتماع الخامس عشر للمجموعة، وهي أول قمة مستضافة في المملكة العربية السعودية، وثاني قمة لمجموعة العشرين التي تم استضافتها في الشرق الأوسط. وقد أتت أهدافها مناسبة لوضع العالم الحالي، فيأتي تمكين الإنسان و ايجاد فرص عمل مناسبة له على رأس قائمة الأهداف، يليها تمكين المرأة، الإهتمام بتطوير الوضع الصحي ونظام المال العالمي، وتظهر السياحة بقوة هذا العام، والتي أتت واضحة في القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا لتنميتها في المملكة، ولكن الطابع الرئيسي أتى تماشيًا مع الوضع الحالي، فأصبحت الأولوية للذكاء الإصطناعي، إنشاء المدن الذكية، الإستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين البيئة و تعويض الضرر الواضح بسبب رقمنة الإقتصاد، ولكن الأمر البارز بالطبع هو وضع المملكة المستقر نسبةً إلى ما يحدث على الساحة العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطنطاوي : قمة عشرين 2020 : هذه السنة مختلفة نظرًا لما يمر به العالم من تداعيات جائحة كورونا . على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.