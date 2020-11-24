نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بنك سامبا للسعوديين 1442 قرض شخصي ميسر مع هامش ربح ثابت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك سامبا برنامج تمويل شخصي جديد للمواطنين السعوديين يتمتع بعديد من المواصفات والمميزات المصرفية الرائعة، وبنك سامبا أو البنك السعودي الأمريكي يعتبر واحد من أكبر المؤسسات البنكية واكثرها شعبية في المملكة العربية السعودية، تم إنشاؤه في أواخر ثمانينات القرن الماضي ويتميز البنك بتقديم خدمات مصرفية متطورة ومنتجات عالية الجودة لعملائه من الأشخاص والشركات.

كما يعد بنك سامبا رائدا في تقديم الكثير من الخدمات المصرفية المتميزة لعملائه مثل التمويل الشخصي النقدي عن طريق المرابحة، وتمويل الشركات مع صندوق اسهم محلية مفتوح للمستثمرين في الخارج ومُدرج في بورصة لندن، وأيضا خدمة الحوالات المالية مع خدمة وحدة خدمات استثمارية متخصصة كاملة، بالإضافة إلى خدمة وساطة وإدارة أصول، أيضا يقوم بنك سامبا بتقديم عديد من الخدمات الأخرى مثل تأمين وقاية الائتمان والاستثمار المصرفي والبطاقات الائتمانية الإسلامية وخدمة الصراف الآلي وخدمات سامبا الماسية والذهبية.

التمويل الشخصي لدي بنك سامبا

التمويل الشخصي من مصرف سامبا يتمتع بالعديد من المميزات التي تجعله رائدا في تقديم خدمات التمويل الشخصي للأفراد، ويقدم البنك القروض الشخصية للمواطنين من أجل سد احتياجاتهم الاستهلاكية من السلع المرتفعة السعر كشراء سيارة، أو دفع الرسوم الدراسية الجامعية أو الزواج، وغيرها من الأشياء الأخرى التي يحتاجها المواطن.

مميزات تمويل بنك سامبا الجديد

يتميز بنك سامبا أولا بتوفير تمويل للأفراد متوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية والهيئة الشرعية بالبنك، كما أن العميل يمكنه الحصول فورا علي مبلع تمويل حتي 1.5 مليون ريال سعودي مع فترة سداد تصل إلى 60 شهر، أيضا من المميزات الرائعة أن هامش الربح ثابت طوال فترة التمويل مع إمكانية شراء المديونية، ويمكن للعميل تجديد التمويل بعد سداد 20% من المبلغ، ويحصل العميل علي بطاقة مصرف سامبا الائتمانية مجانا طوال فترة التمويل، مع إعفاء العميل من سداد الأقساط في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

شروط الحصول على قرض سامبا الشخصي

معايير الحصول علي التمويل الشخصي من بنك سامبا تتضمن اولا بالنسبة للقطاع الحكومي، أن يكون المتقدم للحصول علي التمويل مواطن سعودي، ويبلغ من العُمر علي الاقل 18 سنة، كما أن راتبه الشهري لا يجب ان يقل عن 2500 ريال سعودي، ويكون تم توظيفه من قبل جهة العمل قبل شهر علي الاقل من تاريخ التقديم للحصول علي التمويل، ثانيا بالنسبة للقطاع الخاص فتتضمن الشروط أيضا أن يكون المتقدم للحصول علي التمويل من مصرف سامبا سعودي الجنسية، ويبلغ من العُمر علي الأقل 21 سنة، كما أن راتبه الشهري لا يجب أن يقل عن 3500 ريال سعودي، ويكون تم توظيفه من قبل جهة العمل قبل 3 شهور علي الأقل من تاريخ التقديم للحصول علي التمويل .

المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات القرض

المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي من مصرف سامبا فتتضمن الأوراق التالية:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

خطاب تحويل الراتب مُعتمد من قبل جهة العمل.

خطاب تعريف تفصيلي من جهة العمل يوضح المنصب الوظيفي وتاريخ الانضمام لجهة العمل والراتب الشهري.

طريقة التقديم على تمويل مصرف سامبا

أما عن طريقة التقديم للحصول علي القرض الشخصي لدي مصرف سامبا فيمكنك ذلك من خلال أحد الطرق الثلاث التالية:

أولا يمكنك تعبئة طلب التمويل الشخصي عبر موقع مصرف سامبا الرسمي علي شبكة الإنترنت وستتواصل معك خدمة العملاء خلال 3 أيام. ثانيا يمكنك التقديم علي الطلب من خلال الاتصال علي الرقم الخاص بخدمة سامبافون المجانية 8001241010. أخيرا يمكنك زيارة اقرب فرع للبنك والتقديم علي طلب التمويل الشخصي مباشرة، ويمكنك التعرف علي اقرب فرع لموقعك من خلال الموقع الرسمي للبنك.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم حول قرض مصرف سامبا الجديد للسعوديين، وتعرفنا من خلال موضوعنا على كافة تفاصيل القرض الشخصي من مصرف سامبا، حيث أوضحنا جميع المعايير والمتطلبات التي اشترطها البنك، وذلك المستندات المطلوبة وكيفية التقديم على طلب تمويل بنك سامبا.