نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسوية الودية للخلافات العمالية عبر بوابة وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر بوابتها الإلكترونية خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية كحل أول لإنهاء الخلافات والمنازعات بين العامل وصاحب العمل قبل البدء في اللجوء إلى إقامة الدعوى القضائية , وتعتبر التسوية الودية هي المرحلة الأولي من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العمال وأصحاب المنشآت , والتي يتم عن طريقها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة بين الطرفين ؛ وذلك لفض النزاعات والوصول الى حل ودى يُرضى الطرفين أن امكن ذلك , وفى حالة عدم الوصول إلى حل يرضي الطرفين من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية فسوف يتم إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل بداية من التاريخ المحدد لأول جلسة.

ضوابط وشروط الاستفادة من خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية

حددت وزارة الموارد البشرية عدد من الضوابط والشروط للاستفادة من خدمة التسوية الودية حيث أوضحت الوزارة انه يجب ألا ينتمي العامل لفئة العمالة المنزلية , وأن يقوم المدعى بالتقديم الكترونيا عن طريق الإنترنت وذلك حسب المدينة التي قد قضى فيها آخر يوم عمل , وان يتم تقديم المدعى للدعوى خلال العام الأول من موضوع الدعوى ,

وفي حالة ما إذا كان مُقدم الطلب وكيلا حينها يجب على الوكالة الشرعية أن تعطي السماح لصاحبها مراجعة إدارة التسوية الودية وكذلك له حق التنازل والإبراء والصلح , أما في حالة أما إذا كان مُقدم الطلب وكيلا عن منشأة وذلك بموجب الوكالة الشرعية لدي وزارة العدل ففي هذه الحالة يجب تسجيله وكيلا عن هذه المنشأة وذلك لدى أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أما بالنسبة لاتفاقية مستوي خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية وذلك بخصوص الوقت المتوقع لإغلاق الطلب فنجد انه في حال تعذر الصلح خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة يتم الإحالة للمحاكم العمالية الكترونيا , أما في حالة عدم التجاوب حسب المدة المحددة يمكن المتابعة والتصعيد وذلك من خلال خدمة صوتك مسموع.

المستندات المطلوبة

ويتطلب تجهيز عدد من المستندات اللازمة للاستفادة من خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية , حيث اشترطت وزارة الموارد البشرية انه يجب اصطحاب عقد العمل إن وُجد أو ما يُثبت العلاقة العمالية بالاضافة إلى تجهيز المستندات المطلوبة حسب نوع الدعوة , وبالنسبة للوكيل يتطلب تجهيز وكالة شرعية مخوله لصاحبها مراجعة إدارة التسوية الودية وله حق الصلح والإبراء والتنازل أيضا. كما يمكن للعامل أن يقوم بحساب مكافأة نهاية الخدمة في حالة إنهاء عقده من خلال استخدام خدمة احتساب مكافأة نهاية الخدمة.

خطوات تنفيذ خدمة التسوية الودية

لتنفيذ إجراءات خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية يجب إتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية (بوابة المنشآت إذا كان المدعى منشأة أو بوابة الأفراد إذا كان المدعى فرد).

يقوم المستخدم بتعبئة التفاصيل والبيانات المطلوبة اللازمة لتقديم صحيفة الدعوة.

يقوم المستخدم باختيار موضوع الدعوة.

يقوم المستخدم باصطحاب المستندات المطلوبة وإرفاقها مع صحيفة الدعوة.

يقوم المستخدم بالموافقة على الإقرارات.

يقوم المستخدم بعد ذلك بمراجعة الطلب.

يتم بعد ذلك إرسال الطلب للدراسة والمراجعة.

في حال قبول الدعوة سيتم إرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لجميع أطراف الدعوة.

يمنح النظام للمدعى مُهلة وذلك للتفاوض المباشر ومدتها 7 أيام لتحرير محضر الصلح.

يقوم النظام في حالة عدم إتمام التفاوض المباشر بجدولة الجلسات على ألا يتجاوز موعد أول جلسة 10 أيام عمل.

يتم تحديد موعد جلسات التسوية وإرسال رسائل التبليغ لجميع أطراف النزاع.

أما في حال عدم إتمام الصلح من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية فسوف يتم إرسال المحاضر للمحاكم العمالية الكترونيا في وزارة العدل.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض كافة تفاصيل خدمة التسوية الودية، والتي توفرها وزارة الموارد البشرية عبر البوابة الإلكترنية، وأوضحنا من خلال موضوعنا ما هي ضوابط وشروط الخدمة، والمستندات اللازمة للاستفادة من الخدمة، بالاضافة إلى الإجراءات الصحيحة التي يجب أن يقوم بها المستخدم لتنفيذ خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.