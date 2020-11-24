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عمر شويل - جدة رسوم تجديد الإقامة 2021 والشروط المحددة، يتساءل العديد من الأشخاص المتواجدين بالمملكة السعودية حول معرفة رسوم تجديد الإقامة داخل المملكة السعودية حتى يقوموا بتجديدها في الموعد الرسمي لتجنب فرض الغرامة المالية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بالمملكة، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة رسوم تجديد الإقامة والشروط المحددة والخطوات التي ينبغي اتباعها وتجديدها.

رسوم تجديد الإقامة 2021

أوضحت الإدارة العامة للجوازات رسوم تجديد الإقامة كالآتي:

الرسوم الخاصة بالتجديد للعمالة المنزلية تكون حوالي 500 ريال سعودي.

الرسوم الخاصة بالتجديد لأفراد العاملين وصلت إلى 650 ريال سعودي.

أما بالنسبة ل رسوم تجديد الإقامة بالمواليد أو التابعين من خارج المملكة السعودية تصل إلى 200 ريال سعودي.

وبالنسبة رسوم تجديد الإقامة لتغيير المهنة للعمالة الوافدة يتم دفع 1000 ريال سعودي.

شروط تجديد الاقامة

بعد أن قامت الإدارة العامة للجوازات بتحديد رسوم تجديد الإقامة قامت بوضع بعض الشروط الهامة التي ينبغي على المقيم اتباعها لتجديد الإقامة بشكل إلكتروني وهي كالآتي:

أولا يجب أن يكون جواز السفر ساري لمدة ستة أشهر، وسداد رسوم تجديد الإقامة بالإضافة إلى أهمية أن يتواجد هذا المقيم داخل المملكة السعودية.

يجب أن يكون هذا المقيم لم يتم تسجيل متغيب عن العمل وقام بتسجيل جميع المخالفات المرورية، بالإضافة إلى أهمية وجود ذكر من الأسرة تم تسجيله على الإقامة وعمله وصل إلى 21عام.

خطوات تجديد الإقامة

بعد أن يقوم المقيم بالاطلاع على رسوم تجديد الإقامة وتسديدها ينبغي عليه أن يقوم لتجديد الإقامة من خلال الخطوات التالية:

ينبغي عليه الولوج إلى منصة أبشر الالكترونية عبر الانترنت التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة السعودية ثم تحديد خدمات الأفراد، بعد ذلك يقوم باختيار الجوازات واضافة رقم الإقامة ورقم الهوية الشخصية والضغط على تجديد الإقامة ثم تضيف رقم الإقامة أو يمكنك اضافة رقم جواز السفر الخاص بك، وتقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة ثم تقوم بسداد رسوم تجديد الإقامة والضغط على التجديد، وسوف يتم إرسال إليك رسالة بتجديد الاقامة الجديدة بعد أسبوع من عملية التقديم.