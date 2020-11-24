نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون العمل السعودي للوافدين 1442 قانون العمل السعودي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قانون العمل السعودي للوافدين 1442 قانون العمل السعودي الجديد تهتم المملكة السعودية بالمحافظة علي حقوق الوافدين إليها للقيام بالأعمال عند حصولهم على أي وظيفة داخل البلاد وحتى بعد انتهاء انتهاء فترة الخدمة، وقد تم عمل قانون العمل السعودي للوافدين التي قامت الدولة بتحديده والذي يوضح أيضا العلاقة بين العامل وصاحب العمل للمحافظة على حقوق الجميع حيث تضم المملكة السعودية العديد من العمالة المتنوعة من العالم كله، وفي جميع التخصصات وتعمل للمحافظة على حقوق العاملين بعد إصدار بعد التعديلات الجديدة التي تتعلق بالوافدين لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم قانون العمل السعودي للوافدين 1442.

قانون العمل السعودي للوافدين

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمملكة لتوضيح بعض القوانين والتعليمات التي تتعلق بالقطاع الخاص للمحافظة على حقوق الجميع والتي تتضمن الموظفين والعاملين وأصحاب الأعمال والحقوق كالآتي:

من ضمن قانون العمل السعودي للوافدين دخول هذا العامل إلى المملكة السعودية بطريقة مصرح بها، وينبغي أن يكون هذا الشخص الوافد من أصحاب الكفاءة المهنية والتي تفيد البلد أو من ضمن الفئات التي تحتاج إليها دائما المملكة السعودية.

يتم السماح للعامل مزاولة عمله لمدة لا تقل أو تزيد عن ثمان ساعات و 48 ساعة أسبوعين بجانب تقليل الوقت في شهر رمضان إلى ست ساعات وبالتالي يقوم بأداء العمل بـ 36 ساعة بشكل أسبوعي.

يتضمن أيضا قانون العمل السعودي للوافدين أنه يتم منح العامل إجازة سنوية لمدة 21 يوم، ويمكن أن تصل إلى 30 يوم إذا قام بالعمل لمدة خمس سنوات بشكل دائم.

قانون العمل السعودي الجديد 1442

بعد أن قمنا بتوضيح قانون العمل السعودي للوافدين بشكل تفصيلي سوف نقوم بتجديد قانون العمل السعودي القديم، والذي يتم السماح أن يكون هذا العامل تحت مسؤولية صاحب العمل بجانب ألا يقوم صاحب العمل باحتجاز رواتب العاملين أو جزء منها بدون وجود سند قضائي.

يمكن للعامل أن يأخذ يوم إجازة لحضور أولاد أو أي ظرف طارئة لمدة ثلاثة أيام إذا كان للزواج، أما في حالة وفاة الزوجة أو أصوله أو فروعه.

ينبغي على صاحب العمل أن يبلغ العامل بموعد الإجازة قبلها بثلاثين يوماً وأن يقوم بتسهيل العمل ليتم تحقيق جميع أحكام نظام العمل أما موظف في الجهات الخاصة.