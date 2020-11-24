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عمر شويل - جدة حساب راتب التقاعد العسكري والبيانات المطلوبة ، يهتم العديد من قطاع الموظفين المتقاعدين بالمملكة السعودية حول معرفة خطوات حساب راتب التقاعد العسكري وكيفية أن يقوم بحساب وبشكل صحيح، لهذا سوف نوضح لكم من خلال المقال اليوم على طريقة حساب راتب التقاعد العسكري بشكل صحيح.

حساب راتب التقاعد

تقوم المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بتوفير خدمة حساب راتب التقاعد بشكل صحيح وبشكل إلكتروني، حيث يمكنك اتباع بعض الخطوات التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة ل حساب راتب التقاعد وهي كالآتي،

أولا يتم الذهاب إلى موقع المؤسسة العامة للتقاعد عبر الانترنت وبعد ذلك تقوم بتحديد الخدمات الإلكترونية ثم تقوم باختيار حاسبة التقاعد، وإضافة جميع البيانات المحددة والمطلوبة أمامك بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة عرض المعاش، وبعد ذلك سوف تظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بحساب راتب التقاعد.

البيانات المطلوبة حساب راتب التقاعد

حتى تتمكن من معرفة حساب راتب التقاعد العسكري ينبغي عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني عبر الإنترنت وإضافة البيانات المحددة والتي تتضمن الآتي:

مقدار آخر راتب، وتحديد الجنس سوء أنثى أو ذكر، ثم يتم تحديد نوع الخدمة سواء كانت خدمة عسكرية أو مدنية.

يتم تحديد عدد سنوات الخدمة والأشهر التي تم أداء الخدمة فيها، بجانب إلى أهمية تحديد سبب ترك الخدمة والذي يحدث بسبب بعض الأسباب الهامة وهي الوصول إلى سن التقاعد أو العجز الكامل بسبب العمل أو عند الوفاة، وعند الإيقاف عن العمل يكون بغير أسباب غير تأديبية أو العمل على تقديم التقاعد المبكر أو تقديم الاستقالة.

الفئات المستفيدة من خدمة حساب معاش التقاعد

عنده حساب معاش التقاعد ينبغي أولاً إضافة البيانات لكي يستفيد من هذه الخدمات المتقاعد والمجتمع والمستفيد وقائم بالصرف والزائر.