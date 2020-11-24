دوت الخليج – الحوراء يوسف ‏ذلك الخط الذي فصل بين أذني التي لاطالما كانت واعية لسياسة الحياة بحكمة كبيرة و أذن قلبي التي لاأكاد اسمعها

هذا الخط كان سر قرارتي الناجحة

فشلت عدة مرات ولكن قلما ندمت لأن فشلي الذي حدث كان إثر خيبات حياة لاأكثر.!

ولكني تعلمت أن أثق بحدسي وقلبي و خواطري لان القرارت ليست جميعها تبنى بالعقل و المنطق..

تعلمت أن أثق برسائل الحياة المسبقة

تعلمت أن استفيد من التجارب أكثر من قياسها بالعقل..

لم تكفي نجاحاتي في قرارت حياتي

لأن أؤمن بعمق بحدسي و تنبؤي

هذا الشي الذي كسرني يوما..

تعلمت أن أثق بالاحلام

أن أثق بأصوات قلبي الغير مبررة

أن أثق بي أكثر و لا أعول كل الأشياء لعقلي..

لأكون متوازنة و مرنة و اشق درب الحياة كالنسمة..

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