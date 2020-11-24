نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العروض الخاصة في مكتبة جرير – عروض مكتبة جرير الأسبوعية نهاية نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة العروض الخاصة في مكتبة جرير هي العروض الأسبوعية التي تدشنها مكتبة جرير أسبوعيًا، سواء على أجهزة لا توب من أبل أو أسوس أو ديل، بالإضافة إلى الجوالات، فالعروض الخاصة بها خصومات وتخفيضات على جوالات جرير منها سعر ايفون xr في جرير وجوالات هواوي، وقد وفرت المكتبة فرصة الحصول على تقسيط جرير جوالات في العروض الخاصة، والحصول على الموافقة الفورية، وتمويل يصل إلى 30 ألف ريال سعودي، والتي منها يمكن الحصول على عروض الجوالات في جرير .

العروض الخاصة في مكتبة جرير

في مهرجان عروض مكتبة جرير الأسبوعية يمكن الحصول على الكثير من المنتجات، مثل:

شاشة ال جي 75 بوصة، بدقة عالية، ألترا اتش دي، ال أي دي، بسعر يصل إلى 4999 ريال سعودي، بخصم يصل إلى 51% في العروض الأسبوعية التي تقدمها مكتبة جرير.

أسوس لاب توب، روج ستريكس سكار 17، شاشة 17.3 بوصة، بسعر يصل إلى 10349 ريال سعودي شاملة الضريبة، بعد خصم وصل إلى 33%.

أما لاب توب أسوس روج زيفروس، فيمكن الحصول عليه بسعر يصل إلى 9199 ريال سعودي، بشاشة 15.6 بوصة، بخصم يصل إلى 35%.

أما الشاشة الذكية من هايسنس، بمقاس يصل إلى 75 بوصة، الترا اتش دي، التليفزيون الذكي بسعر 4158 ريال سعودي، خصم يصل إلى 48%، احصل عليه ووفر ما يقرب من 3841 ريال سعودي، وهدايا مميزة بقيمة تصل إلى 149 ريال سعودي.

هاير شاشة ذكية مقاس 75 بوصة، باللون الأسود، ويعمل بتقنية الترا اتش دي، بسعر يصل إلى 3799 ريال سعودي، خصم وصل إلى 50%، شاملة الضريبة، شاشة تي سي ال مقاس 75 بوصة، الترا اتش دي، بسعر يصل إلى 13999 ريال سعودي، شاملة الضريبة، أي أن الخصم وصل إلى 18%.

عروض جوالات سامسونج جرير

كما أن هناك جوالات سامسونج، في إطار عروض مكتبة جرير الأسبوعية، فاحصل على هاتف سامسونج، جالكسي نوت 20 الترا، سعة تصل إلى 256 جيجا بايت، باللون الأسود، أو الأبيض، بسعر يصل إلى 3999 ريال سعودي، بينما وصل الهاتف نفسه، بسعة التخزين التي تصل إلى 512 جيجا بايت، إلى 4499 ريال سعودي، يمكن الحصول عليه ومعه تحصل على هدايا فورية بقيمة تصل إلى 1250 ريال سعودي.