نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجوالات في جرير اليوم خصومات 50% على جوالات هواوي وسامسونج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجوالات في جرير تصل إلى خصومات 50% على المنتجات التي تطلقها المكتبة في العروض الخاصة في مكتبة جرير فقد قدمت المكتبة مجموعة من الجوالات بعلامات تجارية مختلفة، حتى ترضي كافة الأسواق، بل والأميز من ذلك أن هناك تقسيط جوالات جرير يمكن من خلال الحصول على جوال وتقسيطه بدون دفعة أولى، فعند حصولك مثلًا على عرض من خلال سعر ايفون xr في جرير تستطيع الاستفادة منه بالتقسيط، وسوف نوفر لكم عرض مكتبة جرير للجوالات الأسبوعي والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتشمل أيضًا جميع الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

عروض الجوالات في جرير

اقتني من مكتبة جرير أحدث جوالات هواوي الذكية، التي تميزت بألوانها الرائعة والمميزة، فيمنكم شراء جوال هواوي بي 40 برو بلس باللون الأسبوع بعد خصم مكتبة جرير بسعر 4499 ريال سعودي، وتوفر لك المكتبة فرصة الحصول على هداية قيمة بسعر 1189 ريال سعودي.

وإن كنت من محبي اقتناء جوالات سامسونج، لم تغفل عنها، وقد حرصت الشركة في الآونة الأخيرة على إطلاق مجموعة من الجوالات المتميزة بإمكانياتها العالية، ومنها جوال سامسونج جلالكسي إس 10 باللون الأسود واللون الأبيض السيراميك، بخصم يصل إلى 42%، أي أنك ستحصل عليه بسعر 2299 ريال سعودي، وستقوم بتوفير ما يقرب من 1650 ريال سعودي، بسعة تخزين تصل إلى 128 جيجا بايت.

كما متوفر من مكتبة جرير جوال سامسونج جالكسي اس 20 ألترا، بسعة التخزين 128 جيجا بايت، يمكن الحصول عليه من خلال المكتبة باللون الأسود الكوزميك، أو الرمادي الكوزميك المميز، وتوفر ما لا يقل عن 1440 ريال سعودي، حيث أن المكتبة أطلقته بسعر 3599 ريال سعودي، بخصم وصل إلى 29%.

ايفون مكتبة جرير عروض أسبوعية

وقد أطلقت المكتبة العروض الأسبوعية أو عروض الجوالات في جرير على أجهزة أبل الذكية، فيمكن المبادرة هذا الأسبوع وشراء ايفون 11 برو، سعة التخزين التي تصل إلى 512 جيجا بايت، باللون الذهبي واللون الفضي، وصل الخصم هذا الأسبوع على هذه الجوالات إلى 13%، أي انك أمامك فرصة توفير 860 ريال سعودي، وستحصل عليه بسعر 5599 ريال سعودي شاملة الضريبة من فروع مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية.