خطوات فتح حساب فى البنك الأهلى بالصور للإستفادة من 5 مميزات جديدة

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عمر شويل - جدة خطوات فتح حساب فى البنك الأهلى، الذى يبحث عنها الكثيرون من الوافدين والمقيمين وابناء المملكة العربية السعودية للإستفادة من المميزات الجديدة التى أعلن عنها البنك الأهلى التجاري السعودي مؤخراً، وكشف البنك عن الشروط والضوابط التى تحدد قبول نموذج فتح حساب فى البنك الأهلى التجاري وهم أن يكون للمتقدم هوية وطنية سارية المفعول، إضافة على ذلك التسجيل فى منصة أبشر، لذا دعونا نتعرف سويا على خطوات فتح حساب فى البنك الأهلى وما هى المميزات 5 الجديدة التى يقدمها البنك للعملاء عبر موقعكم ثقفني.

فتح حساب فى البنك الأهلى

يستطيع المواطنين السعوديين الراغبين فى فتح حساب فى البنك الأهلى التجاري السعودي من إتباع عدة خطوات تبدو بسيطة للغاية، حيث يتمكن المواطن من فتح حساب جاري فى معظم فروع البنك الأهلى فى المملكة، حيث يتميز البنك عن العديد من البنوك السعودية الأخرى بسهولة ويسر الإجراءات فى إنجاز كافة المعاملات، وخاصة بعد تقديم معظم الاستعلامات عبر خدمات الإنترنت مثل (خدمة الهاتف المصرفي، خدمة البنك الأهلى التجاري موبيلي، خدمة الأهلى أون لاين).

خطوات فتح حساب فى البنك الأهلى

الدخول إلى موقع البنك الأهلي. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة مثل (رقم الهوية الوطنية، تحديظ نوع التقويم سواء بالميلادي أو الهجري، تاريخ الميلاد، رقم الجوال). الموافقة على الشروط والأحكام. التحقق من الرمز المرئي. الضغط على كلمة”إستمرار”. تسجيل بيانات العميل مثل (اسم الأول للعميل والثاني، وإسم العائلة، الجنسية، النوع، بيانات الهوية الوطنية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني). تسجيل كافة بيانات الدخل الشهري مثل (قيمة الراتب، مصدر الدخل الشهري). بعد الإنتهاء من تسجيل البيانات السابق ذكرها ستصلك رسالة نصية تأكيد لفتح الحساب.

مميزات فتح حساب فى البنك الأهلى

يتميز البنك الأهلى التجاري بالكثير من المزايا والخدمات التى يقدمها إلى العملاء والتى نذكر منها إليكم 5 مميزات جديدة منها كالتالي:

إمكانية فتح حساب فى البنك الأهلى بدون حد أدني للمبلغ الذى ترغب فى الحساب به. إمكانية فتح حساب فى البنك الأهلى بدون سداد اى مصاريف. سهولة التواصل مع خدمات هاتف البنك الأهلى والذى يعمل طوال أيام الأسبوع فى جميع الأوقات على مدار الساعة. الإستفادة من خدمات الصراف الالي المجانية. الحصول على دفتر شيكات مجاني.

كما يضخ البنك الأهلى العديد من التمويلات الشخصية والعقارية لكافة العملاء والتى يعد أهمها القرض الشخصي قصير الأجل بدون اى عراقيل فى الإجراءات، ويذكر أن البنك الأهلى التجاري السعودي قد أعلن مؤخرا عن 10 قرارات هامة تصب فى مصلحة المواطن والمقيم فى السعودية.

رسوم فتح حساب فى البنك الأهلى للمقيمين

حدد البنك الأهلى بعض الضوابط والاليات الجديدة لفتح الحساب للمقيمين، نجد منها تحديد الحد الأدنى لفتح الحساب للمقيمين وهو ما يعادل 100 دولار، وإذا كان المقيمين يرغبون بفتح الحساب البنكي بالعملة المصرية فيجب سداد رسوم الفتح 5000 بالعملة المصرية، على جانب آخر حذر البنك الأهلى كافة العملاء السعوديين والمقيمين من عصابات البنوك التي زادت خلال الفترات الأخيرة مستغلة ما تمر به البلاد.

الفئات المسموح لها بفتح حساب فى البنك الأهلى

فيما أوضح البنك الأهلى عن الفئات التى يحق لها فتح حساب فى البنك الأهلى والتى جاءت على رأسها جميع أبناء المملكة العربية السعودية بما فيهم دون السن أو القصر ولكن تحت ولاية الوالدين، كما أتاح البنك فتح الحساب إلى (الشركات والمؤسسات، والبالغين من الطلبة، للمقيمين أو الوافدين إلى الأراضي السعودية) طبقاً للمعايير والشروط والضوابط المحددة لذلك.