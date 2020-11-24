نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على تمويل من عقاري من مصرف الإنماء يضم كل المزايا التي في خيالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل عقاري من مصرف الإنماء ، فهل تحلم بشراء منزل جديد؟، أم ترغب في الحصول على قطعة أرض، أو وحدة سكنية جديدة، أو منزل مدعوم من صندوق التنمية العقارية ومشاريع أخرى من وزارة الإسكان، حيث أتاح مصرف الإنماء عدة إمكانيات للعميل منها صمم بيتك بنفسك مع توفير لك كل الحلول لكي تحصل على منزل أحلامك بكل يسر، وذلك يتم من خلال مجموعة من منتجات التمويل العقاري بالتعاون مع صندوق التنمية ووزارة الإسكان في إطار السعي لإيجاد الحلول السكنية الميسرة بهدف توفير إمتلاك المسكن المناسب للمواطنين، يأتي هذا في صورة تقديم مشاريع أراضي او عقارات أو وحدات تكون مدعومة، ثم يقوم البنك بإعطاء لك التمويل الذي تختاره من تلك المنتجات على أن تكون تشمل جميعها المميزات و السداد الميسر.

تمويل عقاري من مصرف الإنماء

قدم مصرف الإنماء مجموعة منتجات تمويل عقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وهم على النحو التالي:-

تمويل الرهن الميسر : وهو عبارة عن شراء عقار مدعوم من الصندوق العقاري، وحدة سكنية من وزارة الإسكان، منتج البيع على الخارطة من الوزارة وكلهم يتميز بـ (تخفيض الدفعة الأولى من 10% إلى 5% على أن تقل قيمة العقار عن 800 ألف ريال. مشاريع وزارة الإسكان :- حدد ما يناسبك من جميع المشاريع المتوفرة عبر رابط سكني. منتج البناء الذاتي : ابني منزلك على راحتك مع تمويل المنتج مقابل رهن العقار لحين الانتهاء من سداد الأقساط، ويتم ذلك على مراحل ميسرة وفترات سداد تصل لـ 25 عام، إمكانية تمويل الشريك بـ80% من قيمة العقار عند كل دفعة. منتج البيع على الخارطة: وهو يشمل مبادرة دعم العسكريين والرهن الميسر وتخفيض الدفعة الأولى، بدون تكليف المقيمين. تمويل شراء الوحدات الجاهزة : يشمل كل المزايا المذكورة في السابق لكل المنتجات. تمويل منتج أرض وقرض : وهو أيضاً يضم كافة المزايا السابقة.

متطلبات الحصول على القرض العقاري من بنك الإنماء

موافقة بالدعم من صندوق التنمية ووزارة الإسكان.

إرفاق العقد بين وزارة الإسكان وبين الشريك لمنتج الأرض.

رخصة بناء العقار.

الحصول على الحد الشامل.

على العميل تحويل الراتب إلى المصرف.

عليك الموافقة على الشروط والسياسات الإئتمانية لدى البنك.

كيفية الحصول على تمويل عقاري من مصرف الإنماء

الاتصال على رقم مصرف الإنماء 800 120 8000، أو زيارة أقرب فرع.

لمزيد من المعلومات حول المنتجات المتوفرة ادخل عبر الموقع الإلكتروني www.alinma.com اختر من القائمة الرئيسة التمويل ومنها حدد منتجات التمويل العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.