نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان جرير للإلكترونيات تخفيضات هائلة لأول ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهرجان جرير للإلكترونيات تقدم مكتبة جرير العديد من العروض من خلال مهرجان كبير جدًا تقوم به بتقديم العديد من التخفيضات المختلفة على معظم المنتجات المتوفرة داخل الفروع، ويكون هذا المهرجان بخلاف جميع عروض مكتبة جرير الأسبوعي ، بالإضافة إلي عروض أقساط جرير كما تقدم أيضًا المكتبة تقسيط جوالات جرير ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على مهرجان جرير للإلكترونيات.

مهرجان جرير للإلكترونيات

يعتبر مهرجان جرير للإلكترونيات من أكثر المهرجانات التي ينتظرها الأفراد من داخل المملكة العربية السعودية سواء المقيمين أو المواطنين الأصليين للمملكة حيث أن من خلال هذا المهرجان تقدم جرير عروض وتخفيضات كبيرة جدًا قد تصل إلى خمسون بالمائة من ثمن المنتج وقد حددت مكتبة جرير مدة هذا المهرجان بثمانية أيام متواصلة بدءًا من اليوم 24/11/2020 وحتى اليوم الأول من ديسمبر 2020.

جوالات جرير أصلية

تقدم مكتبات العديد من العروض على الجوالات والتي يقبل عليها المستخدمين خوفًا من الحصول على أجهزة غير أصلية وذلك لأن جميع المستخدمين يثقون بصورة كبيرة في مكتبة جرير ومن خلال مهرجان جرير للإلكترونيات فإن المكتبة توفر تخفيضات على الأجهزة الأصلية قد تصل إلى خمسون بالمائة من قيمة الأجهزة.

تخفيضات جرير الكبرى

تقدم جرير خلال الأيام الثمانية القادمة العديد من العروض الحصرية ذات التخفيضات الهائلة والتي تتضمن العديد من المنتجات الموجودة داخل المكتبة ومن أهمها:

جهاز سامسونج نوت 20 ذو مساحة مائتان وستة وخمسون جيجا بايت بسعر ألفان وتسعمائة وتسعة وتسعون بدلًا من ثلاثة ألاف وتسعمائة وتسعة وتسعون أي أن المكتبة وفرت على المستخدم ألف ريال سعودي.

جهاز Honor 10I بمساحة داخلية مائة وثمانية وعشرون جيجا بايت بسعر ستمائة وتسعة وتسعون بدلًا من تسعمائة وخمسة وثمانون ريالًا أي تم تخفيض مائتان وستة وثمانون ريالًا.

جهاز فيفو S1 pro مساحة مائة وثمانية وعشرون جيجا بسعر سبعمائة وتسعة وتسعون ريالًا بدلًا من تسعمائة وتسعة وتسعون ريالًا أي تم تخفيض مائتان ريال من ثمن الجهاز الأصلي.

كما أن المكتبة توفر العديد من العروض من خلال مهرجان جرير للإلكترونيات ومن أفضل هذه العروض شاشة هاير تسعة وأربعون بوصة فل أتش دي بسعر تسعمائة وتسعة وتسعون ريالًا بدلًا من ألفان وتسعة وأربعون ريالًا أي ان الخصم قد تعدي الخمسون بالمائة من قيمة الشاشة.