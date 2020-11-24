نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سماعات هواوي في جرير وتخفيضات مهرجان العروض من جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة سماعات هواوي في جرير يتم البحث بشكل مكثف من قبل العملاء عن جميع المنتجات الخاصة بشركة هواوي ويرجع السبب في ذلك لكونها تتميز بالجودة العالية والشكل الأنيق ولذا فقد قامت مكتبة جرير خلال عروض مهرجان جرير بتوفير العديد من الاكسسوارات الخاصة بشركة هواوي كما أن هذه المنتجات أيضًا توجد في عروض أقساط جرير ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أنواع السماعات المتوفرة في جرير وأسعارها.

سماعات هواوي في جرير

يبحث العديد من المستخدمين عن سماعات هواوي في جرير حيث أن مكتبة جرير تقدم هذه السماعات بأسعار تنافسية لا يستطيع العميل الحصول عليها خارج المكتبة وهذا بالإضافة إلى إمكانية الحصول عليها من خلال عروض جرير الأسبوعية، وفيما يلي سوف نتعرف على أنواع وأسعار السماعات داخل المكتبة.

سماعات هواوي Free Buds 3

تقدم مكتبة جرير سماعات هواوي Free Buds 3 ذات اللون الأسود الأنيق لا سلكية وتعمل من خلال البلوتوث وبها أيضًا ميكروفون مدمج بالإضافة إلى ضمان 24 شهرًا، كما أن السماعة تتميز بتقنية الغاء الضجيج كل هذا بسعر خمسمائة وتسعة وخمسون ريالًا سعوديًا بدلًا من ستمائة وتسعة وخمسون ريالًا أي أن المشتري يحصل على تخفيض قدرة مائة ريال سعودي.

أيضًا توفر مكتبة جرير سماعات هواوي Free Buds Pro ذات اللون الأسود وهي لا سلكية تعمل من خلال البلوتوث وتحتوي على ميكروفون مدمج بسعر ستمائة وتسعة وستون ريالًا سعوديًا.

هذا بالإضافة إلى توفير السماعات المنخفضة التكلفة من هواوي Free Buds وهي سماعات داخلية وتعمل أيضًا من خلال البلوتوث بسعر ثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالًا بدلًا من أربعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا.

سماعات هواوي سلك

من خلال مهرجان العروض من مكتبة جرير فقد قدمت المكتبة العديد من العروض على سماعات هواوي السلك والتي يفضلها العديد من العملاء وذلك لجودتها العالية وأيضًا إلى تكلفتها المنخفضة مقارنة بباقي الأنواع الأخرى، ومن أكثر السماعات طلبًا من المكتبة هي سماعات هواوي AM12 ذات الميكروفون المدمج ويتم توفيرها من قبل المكتبة باللون الذهبي وبسعر خمسة وسبعون ريال سعودي، وأيضًا سماعات هواوي AM115 والتي تتوفر في المكتبة بسعر ثمانية وثلاثون ريالًا سعوديًا.