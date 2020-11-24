نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تراجع كبير بأسعار الذهب في السوق السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - راجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، الموافق 24 نوفمبر 2020م، بالتزمن مع تراجع أسعار الذهب عالميًّا. وبلغ متوسط الهبوط في الجرام الواحد أكثر من 3 ريالات.

وسجلت أسعار الذهب من عيار 24 نحو 221.84 ريال للجرام الواحد مقابل 225.58 ريال في تعاملات أمس الأحد.

وانخفضت أسعار الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعًا في المملكة إلى 194.11 ريال للجرام الواحد مقابل 197.38 ريال، أمس الإثنين.

ووصلت أسعار الذهب من عيار 18 إلى 166.38 ريال للجرام الواحد إذ خسر أكثر من 3 ريالات.

فيما بلغ سعر الأوقية (الأونصة) في المملكة 6900 ريال مقابل 7016.25 ريال تعاملات أمس الإثنين.

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى 1552.88 ريال، مقابل 1579.05 ريال في تعاملات أمس الإثنين.

وبالتزامن هبطت أسعار الذهب عالميًّا نحو 2% إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر منتصف تعاملات في إغلاق أمس الإثنين، بعد بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في الولايات المتحدة وتفاؤل بتقدم في لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو ما عزز الآمال في تعافٍ اقتصادي أسرع ودفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول العالية المخاطر.