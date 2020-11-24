نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة تستضيف أول سباق ليلي لبطولة العالم «فورمولا إي» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سلسلة بطولات السيارات الكهربائية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستستضيف أول سباق ليلي على الإطلاق لبطولة العالم فورمولا إي، وذلك من خلال إقامة سباقين متتالين في الدرعية شهر فبراير من العام المقبل 2021.

وستتم الاستعانة خلال السباقين بأضواء كاشفة منخفضة الاستهلاك والصديقة للبيئة؛ حيث تعمل جميعها بالطاقة المتجددة.

ومنذ عام 2018 والدرعية تستضيف سباقًا للفورمولا إي، وسيكون السباقان القادمان هما الثالث والرابع في بطولة العالم التي ستنطلق أول سباقاتها في تشيلي.

ومن المنتظر، أن تستضيف المملكة أيضًا سباقًا لبطولة العالم في فورمولا 1 لأول مرة العام المقبل، وسيكون في جدة ليلًا خلال شهر نوفمبر.