كيفيه الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي في السجل المدني ورقم الهوية

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عمر شويل - جدة كيفيه الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي اكثر ما يسأل عنه المواطنين لتحسين أوضاعهم المالية ويعمل الضمان الاجتماعية على صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين المتوافر فيهم شوط صرفها لتلبية احتياجاهم المعيشة،كما أن الضمان الاجتماعي يعد من اهم برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تخدم شريحة كبية بالمملكة ويعتبر الضمان نظام تأميني تكافلي يضمن للمواطن حقوقه نتيجة حدوث العجز أو الشيخوخة أو أصابة عمل، كما أن معرفة أي استفسار خول رصيد أو رقم أو ميعاد المساعدة المقطوعة اصبح الكتروانيا مما ساهم وساعد الكثير في توفير الوقد والجهد المبذول في المكاتب وأيضا يمكنه معرفة كل ماهو جديد ومنه معرفة رصيد الضمان الاجتماعي في السجل المدني.

الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي في السجل المدني

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على خانة الخدمات الالكتروانية. اختيار خدمات الأفراد. اختيار خدمة الاستعلام عن رصيد الضمان. كتابة رقم الضمان أو السجل المدني ورقم الكود التأكيدي. الضغط على عرض. ظهور صفحة بها كافة البيانات والرصيد والقيمة المستحقة وموعد استلامه.

الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي برقم الهوية

الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. بعد ذلك الدخول إلى نظام الاستعلام عن رصيد الضّمان. كتابة رقم الهوية في الخانة المخصص لذلك. أدخال رقم الضمان ورقم الرمز المرئي. الضغط على عرض.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي

الدخول إلى موقع الوزارة. اختيار قائمة الخدمة الالكتروانية. الضغط على خدمات المنشآت. يتم التسجيل وملئ البيانات المطلوبة. تفعيل من خلال رسالة نصية. من خلال البريد الكتروانى يتم تأكيد التفعيل.

الفئات المستفيدة من الضمان

الأرامل والأيتام.

مجهولين النسب.

المرأة التي ليس لها عائل.

اسر الغائب أو المفقود أو المعلقة.

أسرة المسجون أو متعاطي الكحوليات.

أصحاب الاحتياجات الخاصة.

بلوغ مرحلة الشيخوخة مع وجود عجز.

المرة المطلقة ولديها أيتام.

والجدير بالذكر أن يمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية أو الطلب وغيرة من الاستعلامات التي تقدمها المنظومة للمواطنين بالمملكة كما أن يتم صرف المساعد المقطوعة أحيانا بصفة شهرية أو نصف شهرية ويتم إيداعها على دفعات في الحسابات البنكية ومن ينطبق عليهم الشروط يتم صرف المساعدات لهم ومن الممكن صرف المساعدة مرة أو اكثر من مرة على حساب حالة كل مواطن.