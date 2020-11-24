نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكني وبناء 21 ألف وحدة سكنية متنوعة من خلال 28 مشروعا بالمنطقة الشرقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية بجولة سريعة في صباح يوم الاثنين الموافق 23 من شهر نوفمبر في مختلف المشاريع في مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تفقد المشاريع السكنية في المنطقة الشرقية وعدداً من مشاريع سكني المتميزة، حيث يعد المشروع الأخير من مشاريع سكني التي تتم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص حيث شملت الزيارة مشروع “نساج تاون” و “فلل البيرق” و “الفريدة” وغيرها من المشاريع ضمن ضاحية الواجهة بالدمام حيث أطلع معاليه على سير العمل ومستوى الإنجاز في المشاريع التي تجاوزت 90% في غالبيتها، وزار معاليه “مركز سكني الشامل” بالخبر يرافقه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق حيث يعتبر المركز نقطة توقف واحدة تحت سقف واحد تستعرض فيه كافة خيارات وحلول التملك وتضم الجهات ذات العلاقة من مطورين وممولين وغيرهم.

مشاريع سكنية بالمنطقة الشرقية

ويهدف المشاريع الأخيرة في سكني خاصة في المنطقة الشرقية شهدت عدداً من المشاريع المميزة لصالح المواطن السعودي، حيث يبلغ عدد المشاريع في هذه الآونة توفر أكثر من 21 ألف وحدة سكنية متنوعة، وتضم هذه المشاريع أنواع متعددة من بينها فلل وتاون هاوس وشقق غالبيتها ضمن ضاحية الواجهة التي تمتد على مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع وتستوعب 100 ألف نسمة، وقد أكد معاليه خلال زيارته للمشاريع السكنية على ضرورة إنجاز المشاريع خلال أوقاتها المحددة تمهيداً لتسليمها للمستفيدين ضمن برنامج “سكني” منوهاً إلى أن الوزارة تحرص على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلائم جميع الشرائح ضمن إجراءات سهلة وميسرة لافتاً إلى أن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص تراعي تنوع الرغبات والقدرات مع الحفاظ على الجودة والسعر المناسب، إضافة إلى المرافق والخدمات اللازمة لتوفير أسلوب حياة متكامل، وأشاد الحقيل بسير العمل في المشاريع السكنية بالمنطقة الشرقية مؤكداً متابعة الوزارة المستمرة نسب إنجاز المشاريع والتحقق من سيرها لضمان تنفيذها بالشكل المناسب، وذلك في إطار تسهيل التملك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030.

سكني ووحدات سكنية متكاملة ومتنوعة جديدة

وقد نوه البرنامج على ضرورة أن يتم اختيار المساكن للأسر ذات المصلحة الأكبر، ويتم الاختيار بناءً على الأولوية في ظل الاهتمام بقطاع الإسكان والدعم غير المحدود، وهذا وفقاً لأوامر الملك السعودي خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز”، كما يعد هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الإنجازات غير المسبوقة على مستوى القطاع لافتاً إلى تجاوز برنامج “سكني” المستهدف العام الجاري 2020، وهذا بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة مؤكداً على استمرار البرنامج بالشراكة مع المطورين العقاريين في ضخ المشاريع السكنية المتكاملة إلى جانب الخيارات السكنية الإضافية الأخرى التي تشمل شراء الوحدات الجاهزة والأراضي السكنية والبناء الذاتي.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع شمل زيارة معالي وزير الإسكان عدداً من مشاريع ضاحية الواجهة بالدمام منها مشروع “واحة مدى” الذي يوفر 282 وحدة ويمتد على مساحة تصل إلى 22 ألف متر مربع وكذلك مشروع “الفريدة” الذي يوفر 1396 وحدة سكنية ومشروع “نساج تاون 2” والذي يوفر 1653 وحدة سكنية، كما تفقد الحقيل مشروع “فلل البيرق” الذي يضم 959 فيلا بمساحات تبدأ من 250 متر مربع “ومد” الذي يضم 728 وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 310 متر مربع ومشروع “واحة الإمام” الذي يضم 2341 وحدة سكنية على مساحة إجمالية تتجاوز 643 ألف متر مربع إضافة إلى عدد من مشاريع محافظة الأحساء منها مشروع “ضاحية هجر” الذي يوفر 465 وحدة سكنية ومشروع “الجفر” الذي يضم 195 وحدة سكنية، وتشمل المنطقة الشرقية بالإضافة إلى المشاريع السكنية أكثر من 17 ألف قطعة أرض سكنية تتوزع في 18 مخططا في مختلف محافظات ومراكز المنطقة إذا تم طرحها للحجز مسبقا لمستفيدي “سكني” عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، كما يتيح موقع وتطبيق سكني إصدار العقود إلكترونياً للأراضي وخدمة “التصاميم الهندسية” لتسهيل الحصول على تصاميم تنفيذية لمستفيدي البناء الذاتي والمستشار العقاري وإمكانية التسجيل والاستحقاق الفوري.