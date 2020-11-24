شروط شراء بيت عن طريق البنك العقاري 1442 خدمات البنك السعودي للاستثمار saib

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عمر شويل - جدة شروط شراء بيت عن طريق البنك العقاري anb 1442 نوضحها لكم في موقع ثقفني لمواطني المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة الإسكان في السعودية صندوق تنمية العقاري لمساعدة المواطنين، حيث تمنح الحصول على قروض وتمويل عقاري، وكذلك الحصول على أراضي بناء مجانية في ربوع المملكة العربية السعودية، كما يخصص الصندوق وحدات سكنية في مشروع الإسكان التابع لوزارة الإسكان السعودية، ومن خلال الدخول على البنك السعودي للاستثمار sib، يتم التقديم على المنتجات العقارية بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية.

شروط شراء بيت عن طريق البنك العقاري

يوفر البنك العقاري السعودي قروضاً مدعومة للمواطنين لتوفير منازلهم الخاصة وبناء العديد من المشاريع العقارية، ولكن حتى يتمكنوا من الحصول على قروض أو وحدات سكنية من البنك العقاري، يجب على الأفراد استيفاء شروط معينة وهي كالتالي:

• لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

• يجب ألا يقل عمر الشخص عن 20 عامًا ولا يزيد عن 70 عامًا.

• يجب على الأفراد استيفاء جميع الشروط التي تحددها وزارة الإسكان السعودية.

• يجب كتابة اسم مقدم الطلب في قائمة دعم الإسكان الصادرة عن صندوق التنمية العقارية.

• إذا كان راتب الشخص أقل من 12000 ريال سعودي، فلن يحصل على قرض عقاري.

• يجب أن يعمل الشخص في القطاع العام لمدة شهر على الأقل، وإذا كان موظف في القطاع الخاص يجب ألا تقل فترة عمله عن ثلاثة أشهر.

• يجب على مقدم الطلب سداد قرض البنك العقاري عن طريق حسابه لدى البنك السعودي للاستثمار.

• يجب على الشخص شراء عقار بمساحة تزيد عن ثمانين مترا مربعا.

خدمات وزارة الإسكان السعودية

تقدم وزارة الإسكان بالسعودية خدمات عديدة، ويجب عليك اتباع خطوات التسجيل في سكني للاستفادة، وكذلك معرفة المنتجات المقدمة، والتي منها التقديم على الأراضي المجانية، منا يتم من خلال الدخول بالعضوية على تطبيق سكني عبر الهاتف الذكي التقديم على إصدار رخص البناء إلكترونياً، ضمن الخدمات الرقمية التي تسهل على المواطنين، وقد أطلقت كذلك التقديم من المطلقات والأرامل للحصول على السكن الأول عبر منصة سكني وفق توافر الشروط المطلوبة.

كيفية طلب قرض من صندوق التنمية العقاري

الآن يمكن التقدم بطلب للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية السعودي عبر الإنترنت من خلال موقعه الرسمي، ولمن يريد في التقدم للحصول على قرض يجب أن يتبع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع صندوق التنمية العقارية من خلال هذا الرابط.

ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ويمكن تسجيل الدخول من خلال منصة الدخول الموحدة للدولة من خلال حسابك في أبشر .

بعد الدخول سيتم عرض جميع خدمات الموقع أمامك.

انقر فوق “التقدم بطلب للحصول على خدمة القرض”.

البيانات المطلوب تعبئتها في شروط شراء بيت عن طريق البنك العقاري

يجب تقديم بعض البيانات الضرورية على النحو التالي:

1. الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب.

2. رقم الهوية الوطني.

3. تاريخ الميلاد الهجري.

4. رقم الهاتف الخاص بك.

5. اختيار فرع تقديم الطلب.

6. البريد الالكتروني.

بعد إدخال جميع البيانات بشكل صحيح، انقر فوق رمز “إرسال” حتى يتم إرسال الطلب بنجاح