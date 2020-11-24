نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإجازات والعطلات الرسمية 2021 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع نهاية العام الحالي ووجود أيام قليلة عن العام الجديد، يبحث الكثير من المواطنين عن الإجازات والعطلات الرسمية 2021 لمعرفة هذه الإجازات من الآن وتحديدها، وهذا ما سنتعرف عليه بشكل دقيق خلال التالي.

الإجازات والعطلات الرسمية 2021

يوجد عدد من الإجازات والعطلات الرسمية 2021 داخل المملكة العربية السعودية والتي يتم إقرارها حتى تصبح إجازة عامة لجميع العاملين داخل القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

كما يمكن أن تختلف مدة الإجازات في المملكة حسب الوضع الحالي بين العاملين من القطاعات المختلفة، ولكن في أغلب الأوقات تكون الإجازات الرسمية في القطاع الحكومي محددة، وأكبر في عدد الأيام عن القطاع الخاص.

العطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية

تم تحديد العطلات الرسمية داخل المملكة العربية السعودية في العام الميلادي الجديد، وذلك لجميع القطاعات الحكومية أو الخاصة، كذلك المدارس والجامعات، وتكون هذه الإجازات عباره عن الآتي:

عيد الفطر يعتبر الإجازة الأولى في هذا العام، حيث يبدأ في يوم الأربعاء الموافق 12 مايو لعام 2021 وينتهي يوم السبت الموافق 15 مايو لعام 2021 وتكون هذه العطلة المخصصة لعيد الفطر المبارك.

تعتبر العطلة الرسمية الثانية في العام الجديد هي عيد الأضحى، الذي يبدأ من يوم الاثنين الموافق يوم 19 يوليو عام 2021 وينتهي يوم الخميس الموافق 22 يوليو في عام 2021 وتكون هذه الإجازة الرسمية المخصصة لعيد الأضحى.

تعتبر الإجازة الثالثة في هذا العام هي اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، والذي يتم الاحتفال به يوم الخميس الموافق 23 من شهر سبتمبر عام 2021.

تعتبر الإجازات الرسـمية 2021 في العام الجديد محددة لجميع القطاعات الحكومية بنفس الأيام أما القطاعات الخاصة يمكن أن تختلف أيام الإجازات والعـــطلات الرسمية وذلك حسب القطاع.