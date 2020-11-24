نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تأشيرة المرور للزيارة والقرارات الجديدة بشأن تأشيرة المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد أعلن مجلس الوزراء السعودي قرار بخصوص رسوم تأشيرة المرور للزيارة وذلك حسب صلاحية التأشيرة المخصصة في المملكة العربية السعودية التي تفيد الزوار الذين لا يحتاجون البقاء داخل الرياض فترة أكثر من يومين أو ثلاثة أيام.

رسوم تأشيرة المرور للزيارة

قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بإصدار القرار الخاص بقيمة رسوم تأشيرة المرور لمن يرغب في زيارة المملكة، ولا يحتاج إلى البقاء فيها لمدة طويلة، ويتضمن هذا القرار التالي:

أوضح القرار أن رسوم تأشيرة المرور للزيارة خلال البر أو البحر أو الجو لمدة أربعة أيام 96 ساعة فقط هي 300 ريال سعودي ما يعادل 80 دولار، وتكون صلاحية مدة الإقامة محددة تساوي 96 ساعه فقط.

كما أن رسوم تأشيرة المرور الخاصة بالزيارة خلال البر أو البحر أو الجو لمدة 48 ساعة يومين هي 100 ريال سعودي على أن تكون مدة الإقامة تساوي 48 ساعة فقط.

تنفيذ قرار تأشيرة المرور

تم تنفيذ قرار تأشيرة المرور للزيارة بعد الإعلان الرسمي لهذا القرار عبر موقع مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، حيث تحتوي المملكة على عدد كبير من الأجانب من دول مختلفة يصل حوالي 13 مليون أجنبي من جنسيات مختلفة.

فكان لابد من إصدار قرار يفيد الحجاج والمعتمرين الذين يذهبون إلى الرياض لأداء مناسك الحج أو العمرة، ويعتبر تعديل القوانين المحلية يفيد في منح تأشيرة الدخول بشكل ميسر إلى جميع الأجانب، وإلغاء الرسوم المفروضة على تكرار العمرة من ما يحدث انخفاض شديد في الرسوم.

يساعد قرار مجلس الوزراء الخاص بتكلفة رسوم تأشيرة المرور جميع الأجانب داخل المملكة العربية السعودية في المرور لأداء مناسك الحج والعمرة، بشكل سهل عن طريق الحصول على التأشيرة والالتزام بالصلاحية المخصصة لها.