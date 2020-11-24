نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بنك الراجحي، والذي يقدمه لكل من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر مصرف الراجحي احد اهم البنوك التي تقوم بتقديم قروض متنوعه لكل الأشخاص داخل الأراضي السعودية وعلى سبيل المثال هناك قروض تمويليه لجميع الأغراض الشخصية و تمويل شخصي فورى والذي يعتبر من اهم التمويلات التي يقدمها البنك، وأيضا قرض الزواج، وقرض السيارة، وغيرها من القروض الهامة التي يقدمها المصرف من خلال تمويل الراجحي الجديد.

تمويل شخصي بنك الراجحي

من خلال مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، يستطيع كل من المواطنين والمقيمين الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب بنك الراجحي، عن طريق راتبه الشخصي الذي يحصل عليه من جهة العمل الخاصة به، ولكن من اهم شروط بنك الراجحي للحصول على تمويل شخصي أن لا يقل راتب المستفيد عن 2000 ريال سعودي.

رابط حاسبة التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

أولا للتعرف على قيمة القسط الشهرى والتمويل ادخل على رابط تمويل الراجحي.

عليك بتحديد القطاع الذي تعمل به أن كان قطاع عام أو قطاع خاص.

قم بكتابة إجمالي الراتب التي تحصل عليه، وأي مبلغ تدفعه شهريا في أماكن اخرى.

قم بكتابة العمر الخاص بك.

قم باختيار المدة التي تريد تسديد الأقساط الخاصة بالقرض.

قم بالضغط على حاسبة التمويل.

شروط الحصول على قرض بنك الراجحي

عدد من الشروط قد فرضها مصرف الراجحي لكل من يرغب في الحصول على قروض بنك الراجحي، وهذه الشروط تتمثل في التالي.

أن يكون عمر العميل عند طلب التمويل الشخصي لا يتجاوز 60 عام مع نهاية اخر قسط من تسديده.

أن يكون الحد الأدنى من الراتب الخاص بالعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

أن لا يقل الحد الأدنى عن شهر من العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.

طريقة التقديم على قرض من مصرف الراجحي

يتم التقديم على طلب قرض من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية من خلال خطوات عديده ويجب اتباعها بشكل صحيح وهى كالتالي.

قم بالدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي. تقديم صوره من الهوية الوطنية للسعوديين، وصوره من الإقامة للمقيمين. تقدم صوره من المؤهل الدراسي. خطاب من جهة العمل بها المسمى الوظيفي، والراتب الشهرى، ومكان العمل. إمكانية استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة القرض.