نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء سوق دوت كوم السعودية وعنوانها.. كيفية الشراء من سوق كوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مرّ نحو 15 عامًا على تأسيس شركة souq للتجارة الإلكترونية التي أصبحت هي الأساس في العالم، فيما يمكن معرفة رقم خدمة عملاء سوق دوت كوم السعودية 1442هـ، للتواصل مع ممثلي الشركة في المملكة، للإبلاغ عن الشكاوى، والاستفسار عن العروض الجديدة، أو تقديم اقتراحات، سواء من خلال الخط الساخن أو الرقم المباشر، وذلك لتحقيق عنصر الرضا لدى العملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، سيّما في ظل الاتجاه العام نحو التعامل الأونلاين، والاستغناء عن التسوّق التقليدي من المتاجر والمولات.

وتأسس المقر الرئيسي لهذه الشركة في الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا مدينة دبي، في عام 2005م، ومع الوقت أنشأت عددًا من الفروع في عددٍ من الدول العربية، منها السعودية، فيما يزاد نشاط الشركة مع الوقت، نظرًا لما تلقاه من قبول واسع من العملاء في جميع الدول التي تتواجد فيها، إذ باعت ملايين السلع، وتخطى رأس مالها مئات الملايين من الدولارات.

رقم خدمة عملاء سوق دوت كوم السعودية

وعبر موقعنا، ننشر رقم خدمة عملاء سوق دوت كوم السعودية 2020، خدمة للعملاء من المواطنين والوافدين في جميع المناطق والمحافظات، على الرغم من وجود فرعين فقط للشركة أحدها في العاصمة الرياض والثاني في مدينة جدة، وذلك على النحو الآتي:

أولًا، رقم الخط الساخن وهو (920033399).

ثمّ الرقم المباشر وهو (8008500931)

وبالنسبة لعنوان الشركة في الرياض، فيوجد في مخرج طريق المطار 16، شارع اسطنبول، السولي – مقابل أرامكس، والهاتف الجوال (00966504721118).

أخيرًا، فرع ميناء جدة الإسلامي، بشارع ابن العميد، حي السلي، ورقم الهاتف (966115115730).

أقسام المنتجات في souq.com

أولًا، قسم الإلكترونيات، ويضم الأجهزة المنزلية، والحاسب الآلي، والكاميرات، والهواتف الجوالة، وغيرها.

ثمّ الأثاث المنزلي، ويشمل الأثاث والمفارش والإكسسوارات، وأدوات المائدة، والديكور.

يلي ذلك، قسم الصحة والجمال، ويحتوي على العطور، والمكياج، وأجهزة العناية الشخصية.

بعد ذلك، قسم الملابس وألعاب الأطفال المختلفة، ثم مستلزمات السيارات.

فيما يلي سوق فاشن، ويضم الملابس بجميع أنواعها، والحقائب، والساعات.

كما توجد الأطعمة والمشروبات في قس “سوبر ماركت”.

أخيرًا، يوجد متجر أمازون العالمي، الذي استحوذ “سوق”.

كيفية الشراء من سوق دوت كوم

يقدم متجر سوق دوت كوم العديد من المنتجات والتي تصل إلى 8 مليون منتج من فئات متنوعة، ويمكن الشراء من سوق دوت كوم من خلال الخطوات الأتية:-

الدخول إلى موقع سوق دوت كوم من خلال الإنترنت. قم بالبحث عن المنتج أو الفئة التي تريد شرائها من خلال صندوق البحث والموجود في أعلى صفحة الموقع. يظهر لك المنتجات التي تبحث عنها، قم بالضغط على المنتج لقراءة التفاصيل وسعر المنتج ومواصفاته، وعند اختيار المنتج يتم الضغط على أضف إلى العربة. ويمكنك بعد ذلك اختيار منتجات أخرى وإضافتها إلى العربة، وعند الانتهاء من اختيار جميع منتجاتك، قم بمراجعة قائمة مشترياتك الموجودة بالعربة، ثم قم بالضغط على الشراء. إذا كنت عميل في المتجر قم بإدخال اسم المستخدم ورقم المرور، وفي حالة لم تكن عميل لدى المتجر سوف تظهر شاشة بها نموذج للتسجيل قم بملء البيانات المطلوبة لتتمكن من تسجيل الدخول. قم باختيار وسيلة الدفع المناسبة لك، ثم اضغط تابع. قم بمراجعة البيانات الخاصة بطريقة الدفع والشحن وعربة التسوق، ثم اضغط دفع وتأكيد الطلب.

وسوف تصلك المنتجات التي قمت باختيارها في فترة من 3 إلى 7 أيام، ويمكن تأخر وصول الشحنة وفي هذه الحالة يمكنك التواصل مع متجر سوق دوت كوم من خلال رقم خدمة عملاء سوق دوت كوم السعودية.