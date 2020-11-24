نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في المساعدة المقطوعة وطريقة الاستعلام عنها للمسجليين مسبقاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية علي كيفيه الاستعلام عن ميعاد إيداع المساعدة المقطوعة, حيث تعتبر المساعدة المقطوعة من أهم المساعدات المالية التي تقدمها المملكة لأصحاب الدخل المحدود والفقير وذلك كمساعده من الحكومة للمواطنين علي تدبر أمور حياتهم اليومية, وفي ظل ما يمر به الناس من انهيار اقتصادي لهم بسبب جائحة كورونا والتي تسببت في إغلاق الكثير من الأعمال مما أدي زيادة نسبة البطالة وازدياد احتياج الأفراد إلي المساعدات المالية والعينية, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن ميعاد إيداع المساعدة المقطوعة, وكيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة وأهم الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم. خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة في بداية الأمر يتم كتابة في محرك البحث جوجل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. ثم بعد ذلك تذهب للضغط على أيقونة خدمات وكالة الضمان, ثم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. ثم بعد ذلك تقوم بكتابة رقم السجل المدني الخاص بك. ثم بعد ذلك تقوم بإدخال الرمز المرئي الظاهر أمامك. ثم في النهاية تقوم بالضغط على أيقونة عرض ليتم استعراض كافة المعلومات الخاصة بالمساعدة المقطوعة الخاصة بك. الشروط الواجب توافرها للحصول على المساعدة المقطوعة يجب أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن لا يقل سن الشخص المتقدم عن خمسة وثلاثون عاماً. يتم النظر في الطلبات المتقدمة علي أساس الأسر الأكثر فقرا والأسر أصحاب الدخل المحدود والأسر التي ليس لها عائل. يتم إعطاء المساعدة للأرامل والأسر التي يكون العائل الخاص بها في السجن. لا يجب أن يكون لدي الشخص المعيل سجل تجاري باسمه. يتم التقديم للحصول على المساعدة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. خطوات التسجيل في المساعدة المقطوعة يتم الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم بعد تقوم بعملية إنشاء حساب جديد. إدخال البيانات المطلوبة عنك مثل الدخل الشهري والوظيفة والحالة الاجتماعية وغيرها. ثم تقوم بإدخال البريد الخاص بك ورقم الجوال وحسابك البنكي ثم تقوم بالموافقة علي الشروط. ثم تقوم بالضغط على تسجيل الدخول X إقرأ أيضاً: تقديم طلب لإسقاط قروض بنك التسليف من علي الحاصلين علي قروض البنك

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