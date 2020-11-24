نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسعار نهاية العام لجميع العملاء من البنك الأهلي NCB في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض أسعار نهاية العام لجميع العملاء من البنك الأهلي NCB فالبنك الأهلي التجاري بالسعودية من أقدم وأكبر البنوك الإسلامية الهامة بالمملكة العربية السعودية وللبنك الأهلي السعودي NCB العديد من الفروع المختلفة فى كافة أنحاء المملكة وذلك لكي يستطيع العميل التوجة لأى فرع من البنك الأهلي أى كان مكان العميل وبمناسبة نهاية العام يقدم البنك الأهلي NCB عروض جديدة على التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي
عرض نهاية العام من البنك الأهلي NCB
يقدم البنك الأهلي التجاري السعودي كل ما هو جديد فى مجال التمويلات الشخصية فيقدم تمويل شخصي سريع بعدة مزايا مختلفة و عروض أسعار نهاية العام من البنك الأهلي يبدأ من يوم 15 نوفمبر 2020 م وحتى يوم 17 ديسمبر 2020م ويستطيع كل العملاء بمختلف وظائفهم الحصول على هذا العرض ويستطيع العميل الحصول على التمويل فى نفس اليوم طلب الحصول عليه
مزايا عرض البنك الأهلي NCB
- يتميز القرض من البنك الأهلي NCB أنه قرض يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية
- يحصل المتقدم على القرض الشخصي من البنك الأهلي على الموافق السريعة فى نفس اليوم
- يستطيع العميل المتقدم لطلب عرض الأهلي السداد على فترات زمنية ميسرة وتصل حتى 5 سنوات
- العميل المتقدم للحصول على التمويل من البنك الأهلي NCB يستطيع السداد المبكر
- يتميز هذا العرض بوجود تأمين في حالة الوفاة أو العجز
شروط عرض البنك الأهلي NCB
- يشترط أن يكون عمر المواطن المتقدم 18 عام كحد أدنى للمواطنين السعوديين و 22 عام للعملاء الغير سعوديين بشرط ألا يتعدى عمره عن 60 عام وقت آخر قسط
- يبلغ قيمة تمويل العرض 5000 ريال كحد أدنى ويصل إلى 1500000 ريال كحد أقصى
- يبلغ الحد الأدنى للعمل شهر واحد للعملاء السعوديين في القطاع الحكومي و 3 أشهر للعملاء السعوديين والمقيمين فى الشركات الكبرى ومدة عام كامل للعملاء السعوديين والمقيمين فى القطاع الخاص
- يشترط ان يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل 3000 ريال للمواطن السعودي و 2500 للعميل المتقاعد و 4000 ريال للمقيمين
طريقة التقديم لقرض نهاية العام من البنك الأهلي
- الدخول على الرابط الخاص بعرض البنك الأهلي NCB
- يتم الضغط على التقديم بطلبك الآن
- ثم إدخال جميع بياناتك صحيحة
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