نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسعار نهاية العام لجميع العملاء من البنك الأهلي NCB في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسعار نهاية العام لجميع العملاء من البنك الأهلي NCB فالبنك الأهلي التجاري بالسعودية من أقدم وأكبر البنوك الإسلامية الهامة بالمملكة العربية السعودية وللبنك الأهلي السعودي NCB العديد من الفروع المختلفة فى كافة أنحاء المملكة وذلك لكي يستطيع العميل التوجة لأى فرع من البنك الأهلي أى كان مكان العميل وبمناسبة نهاية العام يقدم البنك الأهلي NCB عروض جديدة على التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي

عرض نهاية العام من البنك الأهلي NCB

يقدم البنك الأهلي التجاري السعودي كل ما هو جديد فى مجال التمويلات الشخصية فيقدم تمويل شخصي سريع بعدة مزايا مختلفة و عروض أسعار نهاية العام من البنك الأهلي يبدأ من يوم 15 نوفمبر 2020 م وحتى يوم 17 ديسمبر 2020م ويستطيع كل العملاء بمختلف وظائفهم الحصول على هذا العرض ويستطيع العميل الحصول على التمويل فى نفس اليوم طلب الحصول عليه

مزايا عرض البنك الأهلي NCB

يتميز القرض من البنك الأهلي NCB أنه قرض يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

يحصل المتقدم على القرض الشخصي من البنك الأهلي على الموافق السريعة فى نفس اليوم

يستطيع العميل المتقدم لطلب عرض الأهلي السداد على فترات زمنية ميسرة وتصل حتى 5 سنوات

العميل المتقدم للحصول على التمويل من البنك الأهلي NCB يستطيع السداد المبكر

يتميز هذا العرض بوجود تأمين في حالة الوفاة أو العجز

شروط عرض البنك الأهلي NCB

يشترط أن يكون عمر المواطن المتقدم 18 عام كحد أدنى للمواطنين السعوديين و 22 عام للعملاء الغير سعوديين بشرط ألا يتعدى عمره عن 60 عام وقت آخر قسط

يبلغ قيمة تمويل العرض 5000 ريال كحد أدنى ويصل إلى 1500000 ريال كحد أقصى

يبلغ الحد الأدنى للعمل شهر واحد للعملاء السعوديين في القطاع الحكومي و 3 أشهر للعملاء السعوديين والمقيمين فى الشركات الكبرى ومدة عام كامل للعملاء السعوديين والمقيمين فى القطاع الخاص

يشترط ان يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل 3000 ريال للمواطن السعودي و 2500 للعميل المتقاعد و 4000 ريال للمقيمين

طريقة التقديم لقرض نهاية العام من البنك الأهلي