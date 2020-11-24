قرض مصرف الإنماء الشخصي الميَسر 1442 للسعودي والمقيم بدون كفيل

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عمر شويل - جدة قرض مصرف الإنماء الشخصي هو برنامج تمويلي ميسر يوفره البنك للمواطن والمقيم والمتقاعد، وينقسم هذا المنتج التمويلي إلى ثلاثة برامج تمويلية رئيسية حتى تناسب احتياجات وظروف كافة الفئات، حيث يوفر المصرف برنامج التمويل الشخصي من خلال تمويل الأسهم وهو متاح للسعودي والمقيم، وخدمة تقسيط التعليم المتاحة أيضا للسعودي والمقيم بدون رسوم إدارية، بالإضافة إلى برنامج التمويل الإضافي المتاح للسعوديين فقط.

قرض مصرف الإنماء الشخصي

في موضوعنا اليوم سوف نستعرض معكم بالتفصيل مميزات برنامج التمويل الشخصي، والتمويل الإضافي، وخدمة تقسيط التعليم لدى مصرف الإنماء، بالاضافة إلى المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على التمويل.

التمويل الشخصي مصرف الإنماء

هذا القرض متاح بحد تمويلي عالي للسعودي والمقيم وبدون كفيل، وهو بصيغة تمويل الأسهم المحلية ومتوافق تماما مع أحكام الشريعة.

مميزات القرض

يستطيع العميل الحصول على موافقة فورية في حالة استيفاء الشروط

البنك يمنح العميل الحرية الكاملة في اختيار الأسهم المرغوبة لديه طالما معتمدة من الهيئة الشرعية.

يصل مبلغ قرض مصرف الإنماء الشخصي إلى 2 مليون ريال سعودي في حالة تطبيق الحد الشامل.

القرض ميسر ومتاح بدون كفيل بفترة سداد تصل إلى 60 شهر.

القرض متاح للسعودي والمقيم برسوم إدارية بسيطة تبلغ 1% من مبلغ التمويل الشخصي المطلوب.

شروط الحصول على قرض مصرف الإنماء الشخصي

يجب أن يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي عبر بيع الأسهم المحلية. يجب أن يقوم العميل بفتح حساب بنكي جاري لدى مصرف الإنماء. يجب أن يكون العميل على رأس العمل بإحدى الجهات المعتمدة لدى البنك. إحضار تعريف شامل بالراتب معتمد من جهة العمل، على أن يتضمن مدة الخدمة. خطاب تحويل بالرتب الشهري معتمد من جهة العمل.

خدمة تقسيط التعليم مصرف الإنماء

هذا القرض متاح للسعودي والمقيم لتمويل تعليم الأبناء بدون رسوم إدارية وبدون أي هامش ربح، وتصل مدة الأقساط في منتج تمويل التعليم إلى 12 شهر.

مميزات القرض

قرض مصرف الإنماء الشخصي لتمويل التعليم متاح بدون رسوم إدارية وبدون هامش ربح.

القرض متاح لكافة لجميع المراحل التعليمية للسعودي والمقيم.

القرض ميسر وتصل فترة السداد إلى 12 شهر.

إمكانية إضافة مستفيد آخر، مع حرية اختيار الخدمة من أي من الجهات التعليمية المعتمدة من قبل مصرف الإنماء.

يستطيع المستفيد الحصول على جميع الخدمات والمميزات التي تقدمها الجهة التعليمية.

المتطلبات والشروط

إحضار بطاقة الهوية الوطنية للسعودي أو بطاقة الإقامة للمقيم. تعريف بالراتب مصدق من العمل موضح فيه مدة الخدمة. يجب أن يقوم العميل بفتح حساب بنكي جاري لدى مصرف الإنماء. يجب أن يكون العميل على رأس العمل بإحدى الجهات المعتمدة لدى البنك. يجب أن يقوم العميل بتعبئة نموذج خدمة تمويل التعليم. إحضار خطاب قبول من الجهة التعليمية المرغوبة لتنفيذ الخدمة. خطاب تحويل بالرتب الشهري معتمد من جهة العمل. إحضار تعريف شامل بالراتب معتمد من جهة العمل، على أن يتضمن مدة الخدمة.

التمويل الإضافي مصرف الإنماء

هذا القرض متاح للسعوديين فقط وبعد مرور عام على الأقل من تاريخ التمويل القائم، ويتيح مصرف الإنماء هذا المنتج التمويلي لمنح العميل سيولة مادية أكبر وبدون كفيل.

مميزات التمويل الإضافي

التمويل الإضافي لدى مصرف الإنماء متاح للسعوديين فقط.

القرض متوفر للعملاء الحاصلين على قرض مصرف الإنماء الشخصي.

يصل مبلغ التمويل إلى نسبة استقطاع 33% من الراتب الشهري مضروبا في عدد الشهور.

التمويل الإضافي متاح بدون كفيل مع فترات سداد مرنة.

المتطلبات والشروط

يجب أن يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب التمويل الإضافي لدى مصرف الإنماء. يجب أن يكون العميل حاصلا على قرض مصرف الإنماء الشخصي، ومنتظما في سداد أقساط القرض القائم. إحضار تعريف شامل بالراتب معتمد من جهة العمل، على أن يتضمن مدة الخدمة. يجب أن يكون العميل على رأس العمل بإحدى الجهات المعتمدة لدى البنك.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض كافة منتجات التمويل الشخصي لدى مصرف الإنماء، وتعرفنا على قرض مصرف الإنماء الشخصي للسعودي والمقيم ومميزاته وشروط الحصول عليه، وكذلك تعرفنا على خدمة تمويل التعليم لدى البنك وشروط الحصول عليها، وأخيرا تعرفنا على شروط الحصول على تمويل إضافي من مصرف الإنماء للمواطن السعودي.