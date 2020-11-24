نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا إلغاء نظام الكفيل بالسعودية للوافدين والمغتربين وموعد تطبيق القرار رسميًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل العديد من الوافدين والمغتربين لمعرفة مزايا إلغاء نظام الكفيل بالسعودية تلك المبادرة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي أتاحت للوافدين حرية تغيير الوظائف والمُغادرة دون إذن صاحب العمل، لإنهاء نظام الكفالة الذي استمر أكثر من 72 عام، فأحل هذا النظام وضع عقد العمل بدلًا من نظام الكفالة، وفقًا لرؤية المملكة 2030، والذي ضم العديد من الإصلاحات التي ستشهدها السعودية.

مزايا إلغاء نظام الكفيل بالسعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية إن إلغاء نظام الكفيل بالمملكة له العديد من المزايا الكبرى التي ستضيف قيمة كبرى للجميع، والتي من بينها :

إنخفاض مُعدل البطالة بين السعوديين وإنهاء أزمة تدني الأجور.

القضاء على السوق السوداء التي فتحها نظام الكفيل لبيع التأشيرات، حيث أنه سوف يتم بيعها بدون سوق سوداء.

رفع إنتاجية العمالة الأجنبية، واقتصار الاستقدام على الكفاءات دون العمالة الغير كفء.

دعم التنافسية بين المواطن السعودي والوافدين، لأن المواطن السعودي سيُشكل عدم الهروب وسهولة الوصول إليه.

إتاحة الفرصة لأصحاب العمل باستقطاب العمالة من أصحاب الكفاءات والتخصصات الدقيقة الذين يرفضون الخضوع لنظام الكفالة.

إصلاح بيئة العمل وإتاحة المُنافسة القوية العادلة بين الوافدين والمواطنين.

تحسين العلاقة التعاقدية ما بين الوافد وصاحب العمل، وهذا من شأنه رفع إنتاجية العمال ورفع روح التنافس بينهم.

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

أشارت وزارة الموارد البشرية أنه من المنتظر أن تُحدث مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي سيتم تطبيقها قريبًا آثار اقتصادية إيجابية محلية والتي من بينها المرونة في سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات من أصحاب المهارات العالية، والسعي وراء تحقيق برنامج رؤية المملكة 2030، علمًا بأن تلك المبادرة جرى تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني.

مميزات إلغاء نظام الكفالة

يُتيح إلغاء نظام الكفالة للوافدين في المملكة العديد من المميزات والتي من بينها :