نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف رواتب المتقاعدين المستحقة لشهر نوفمبر 2020 من مؤسسة التقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب المتقاعدين لكل شهر ميلادي لعام 1442 /2020، اصبح العديد من المواطنين السعوديين ينتظروا موعد صرف الرواتب وبالأخص المتقاعدين الحكوميين، وأيضا المتقاعدين التابعيين لمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة، ذلك جعل الجميع يترقب موعد إيداع الرواتب في حسابات البنوك،سنوضح لكم من خلال موقعنا الموحد المحدد لصرف الرواتب، حيث ازداد عدد المواطنين الذين يبحثون عن موعد صرف رواتب المتقاعدين، وهذا من اجل شراء مستلزماتهم واحتياجاتهم الشخصية، وحدث ذلك بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك 1441 هجريا.

كما أن يتم صرف رواتب ومعاشات المتقاعدين عن طريق التعاون بين كلا من وزارة المالية السعودية والمؤسسة العامة للتقاعد، وذلك يتم وفقا لجدول زمني تم وضعه من أجل صرف رواتب المتقاعدين، وعند يأتي موعد صرف تلك الرواتب في ذلك الجدول الزمني يتم وضع معاشاتهم في الحساب البنكي الخاص بكل متقاعد في المملكة العربية السعودية.

حساب المعاش التقاعدي شهر نوفمبر 2020

تتيح المؤسسة العامة للتقاعد هذه الخدمة من ضمن الخدمات المتاحة للمتقاعدين إلكترونيا، حيث أن صرف معاشات شهر نوفمبر يكون يوم الأربعاء الموافق 25 من نوفمبر، ويتم حساب المعاش تبعا للخطوات التالية:

يدخل المواطن المتقاعد علي البوابة الإلكترونية للمؤسسة.

يختار أيقونة الخدمات الإلكترونية للمتقاعدين.

يحدد الحاسبة التقاعدية.

يقوم بملأ البيانات المطلوب إدخالها.

يضغط علي أيقونة عرض قيمة المعاش.

اقتراب ميعاد صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين

وفقا لمواعيد المؤسسة العامة للتقاعد المحددة لصرف مبالغ المعاشات المستحقة للمواطنين السعوديين المتقاعدين في كل شهر ميلادي، فإن ذلك الموعد المخصص للصرف هذا الشهر يوافق يوم الأحد وهو اليوم الخامس والعشرون من شهر أكتوبر 2020 ميلاديا، فتلك المبالغ تعتبر دعم من ضمن الخدمات التي تنفذها المؤسسة بهدف دعم المواطنين وبالأخص المتقاعدين في المملكة العربية السعودية.

إيداع رواتب ومعاشات المتقاعدين شهر سبتمبر

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد من خلال صفحتها علي التويتر عن إيداع معاشات المتقاعدين لشهر سبتمبر، وذلك الإيداع تم وفقا للجدول الزمني المحدد مع العلم أن موعد الصرف متقدم عن الموعد الرسمي الذي يوافق يوم 25 من كل شهر ميلادي، حيث يتزامن موعد الصرف لشهر سبتمبر 2020 ميلاديا مع يوم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية ولذلك تم الإيداع قبل موعده بيوم، فالآن ممكن لكل متقاعد القيام بالتأكد من إيداع المبلغ في حسابه.

موعد صرف الرواتب للمتقاعدين شهر أغسطس 2020 الجاري

وضعت المؤسسة العامة للتقاعد جدول زمني يتم علي أساسه صرف رواتب أو معاشات التقاعد، فحسب هذا الجدول يكون موعد صرف رواتب ومعاشات التقاعد لشهر أغسطس الجاري هو اليوم الخامس والعشرون من هذا الشهر، حيث يوم صرف رواتب معاشات التقاعد يوافق يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم من شهر أغسطس، فتغير موعد الصرف يعود إلي وجود عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية.

توجد 6 مدد مستبعدة من حساب مدة الخدمة عند التقاعد

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقع التواصل الرسمي تويتر عن المدد المستبعدة من حساب قترة الخدمة عندما يتم تسوية المعاش التقاعدي، وذكرت مؤسسة التقاعد ستة مدد يتم استبعدها من القترة التي شغلها المتقاعد في الوظيفة، فإن تلك المدد تكون كالتالي: فترة غياب الموظف من غير أجازة، يستبعد أي إجازة الاستثنائية أو أي أجازة أخري من غير مرتب ماعدا الإجازات المرضية أوالدراسية، ومدة حرمان الموظف من مرتبه، مدة الخدمة التي يذكر نظامها عدم أحتسابها أي خدمة غير نظامية، كسور الشهر ويكون مجموع الخدمة أقل من 29 يوم، مدة الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد بدون تمديد وفق القواعد.

تتيح مؤسسة التقاعد خدمة إخطار العودة للعمل

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد من خلال صفحتها الرسمية علي التويتر عن إتاحة خدمة إخطار العودة للعمل، فهذه الخدمة تعتبر من ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة من مؤسسة التقاعد، فتلك الخدمة تسمح للمتقاعد أن يقوم بتسجيل تاريخ وبيانات العودة إلي العمل سواء في قطاع حكومي مدني أو عسكري، فخدمة إخطار عودة العمل تستهدف من المواطنين السعوديين فئة المتقاعدين، فإخطار العودة للعمل يتم إلكترونيا من غير الرجوع للمؤسسة، وأيضا المؤسسة العامة للتقاعد توفر خدمة حجز موعد واستعراض بيانات خدمة معاش.

الموعد المحدد لمعاش للمتقاعدين يونيو 2020

تقوم مؤسسة التقاعد دائما بصرف رواتب للمتقاعدين في موعدها المحدد من كل شهر ميلادي، وذلك الموعد المقرر لصرف الرواتب للمتقاعدين يكون في اليوم الخامس والعشرون من كل شهر ميلادي، وعندما يكون ذلك اليوم عطلة أو أجازة رسمية يتم صرف الرواتب إما قبل الموعد بيوم أو بعده بيوم، ومن المقرر صرف معاشات للمتقاعدين لشهر يونيو يوم الخميس الموافق 25 من يونيو 2020، حيث قامت التقاعد في الشهر السابق بصرف رواتب التقاعد في موعد قبل موعدها بفترة كبيرة وذلك بسبب حلول أجازة عيد الفطر المبارك، رواتب معاشات التقاعد يسهم في يجعل المتقاعدين يقوموا بسد أحتياجاتهم.

إيداع مبالغ صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو2020

قامت مؤسسة التقاعد بالإعلان عن إيداع رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2020 اليوم، حيث تم إيداع مبالغ رواتب المتقاعدين في الحسابات البنكية الخاصة بهم، وبلغت قيمة رواتب معاشات المتقاعدين لهذا الشهر ستة مليارات وستمائة مليون ريال سعودي، حيث تم صرف تلك الرواتب لأكثر من مليون ومائتين ألف عميل من المتقاعدين وكانت مؤسسة العامة للتقاعد حريصة علي صرف رواتب التقاعد في موعدها المحدد بدون تأخير.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر رمضان 1441 /2020

قامت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية بالعلان رسميا عن تقديم موعد صرف الرواتب للمتقاعدين،حسب المواعيد الثابتة والمقررة من قبل المؤسسة العامة للتقاعد كان يوم الاثنين الموافق 25 مايو 2020 ميلاديا و 2 من شوال 1441 هجريا، ولذلك قررت المؤسسة صرف الرواتب قبل موعدها، أي قبل أجازة عيد الفطر المبارك وبذلك يكون موعد صرف رواتب المتقاعدين هو يوم الاثنين الموافق 24 من رمضان 1441 هجريا ويوافق 18 من مايو 2020 ميلاديا، وهذا لأن المؤسسة دائما حريصة على تقديم الخدمات والدعم للعملاء والمستفيدين منها، أما موعد صرف رواتب المتقاعدين للتـأمينات الاجتماعية لشهر رمضان وذلك يوم الاثنين الموافق 1 من يونيو 2020.

آلية مؤسسة التقاعد من أجل موعد صرف رواتب للمتقاعدين

وضعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية التابعة لمؤسسة التقاعد آلية لصرف رواتب التقاعدين حيث يتم الصرف في موعد محدد من أول كل شهر، ولكن يحدث تغيير في موعد الصرف وذلك في بعض الحالات الاستثنائية كالأتي:

في حالة أن يكون الراتب تاريخ نزوله يصادف يوم الجمعة وهو أجازة فبذلك يتم إيداع الراتب في حساب المستفيد يوم الخميس.

في حالة إذا كان موعد نزول الراتب يوم السبت فيتم إيداع الراتب يوم الأحد في حساب المستفيد وهذا لأنها أجازة رسمية.

إذا كان موعد الصرف خلال فترة أجازة رسمية مثل أجازة العيد (عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى المبارك) فإن موعد الصرف يتقدم.

طريقة لصرف معاش للمتقاعد المتوفي

حيث أشار رئيس المؤسسة العامة للتقاعد أن من ضمن بنود انتقال المعاش للمتقاعدين حتى بعد وفاتهم، حيث يتم صرف رواتب التقاعد للأبناء بعد وفاتهم، وذلك بعد القيام بعمل إعلان وراثة حتي يتم تحديد الأشخاص الذي ينتقل الراتب لهم سواء شخص معين أو لأفراد العائلة، وفي حالة عدم ذكر شخص بعينه في الوصية يتم صرف المعاش بينهم بالتساوي، وتبلغ نسبة أولاد المتوفي 50% من المعاش الأساسي الذي كان يأخذه المتوفي، وممكن ان تتغير النسبة في حالة وجود دخل أخر أو تم توظيف أحدهم، كما اكد علي ضرورة التبليغ إذا حدث تغير في الحالة المادية عير الرابط الرسمي للوزارة.