نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام بالسجل المدني عن سداد صندوق التنمية العقارية و كيفية تحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية بالسجل المدني، وهذا يعد من أحد الخدمات المميزة للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وهذا من قبل وزارة الإسكان بالسعودية، وتم الإعلان على أن هذه الخدمات ذات طابع عقاري للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن الخطة المدرجة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية في 2030 م والمعروفة أصبحت الخدمات الحكومية، متاحة إلكترونيًا للمواطنين، وهذا من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات والهيئات المختلفة العديدة، ولذلك يمكن أضحى متاحاً الاستفادة من جميع خدمات وزارة الإسكان بالمملكة.

خطوات الاستعلام بالسجل المدني عن سداد صندوق التنمية العقارية :

يجب الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية. يجب تسجيل الدخول إلى الخدمة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم بعد ذلك الضغط على كلمة “الاستعلامات”. ثم بعد ذلك كتابة “رقم السجل المدني”. ثم بعد ذلك الضغط على كلمة “الاستعلام “.

بالإضافة إلى ذلك يجب على المواطن المستفيد الضغط على الصفحة الخاصة به، ثم بعد ذلك يقوم بتقديم تفاصيل طلبه من حيث القبول أو الرفض، ويجب على جميع المستفيدين من صندوق التنمية العقارية الذهاب إلى أقرب فرع له، لكي يتم استكمال كافة المعلومات والبيانات المطلوبة المتعلقة بالحصول على القرض.

كيفية تحديث بيانات صندوق التنمية العقارية :

يجب على المتقدم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بصندوق التنمية العقارية www.housing.gov.sa . ثم الضغط على “خدمات المواطنين”. ثم بعد ذلك الضغط على خدمة “تحديث البيانات الشخصية”. ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور أيضاََ. ثم كتابة رقم السجل المدني. يجب على المتقدم إضافة تاريخ الميلاد الخاص بصاحب الخدمة، وكتابة الرمز المرئي. ثم اختيار ايقونة “التحقق من البيانات”.

ومن المستفاد أن أتاح صندوق التنمية العقارية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، يمكن تحديث جميع البيانات الخاصة بهم داخل البرنامج، وهذا يعد من أحد الخدمات المميزة من صندوق التنمية العقارية، وهذا يعد أمر ضروري للأشخاص المستفيدين والمستفيدات من برنامج التمويل المتعددة، وهذا يعد أمر بغرض بناء الأراضي، أو إيجارها، أو شراء الوحدات السكنية المختلفة.

ومن خلال موقع ثقفني قمنا بعرض الخطوات الاستعلام بالسجل المدني عن سداد صندوق التنمية العقارية، كيفية تحديث بيانات صندوق التنمية العقارية، ورابط الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية.