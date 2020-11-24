نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على راتب التقاعد اهم الشروط الواجب توافرها للحصول علية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على راتب التقاعد بالمملكة العربية السعودية، يُعتبر نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة تجسيد لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يجب أن يتواجد بين فئات الشعب المختلفة، ومن أهم ما يحققه هذا المبدأ رعاية كل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، لتوفير الحياة الكريمة بما تتضمنه من رعاية صحية وراتب شهري لسد احتياجات المتقاعدين الأساسية وضروريات أسرهم كذلك.

الحصول على راتب التقاعد

أهم الشروط اللازمة لصرف معاش التقاعد بالمملكة العربية السعودية، يُصرف المعاش التقاعدي للعامل بعد تركه للعمل، أو في حالة وجود إصابة أثناء العمل أدت لحدوث عجز للعامل. وغيرها من الحالات والأسباب المؤدية لاستحقاق صرف المعاش التقاعدي، وهذه بعض الشروط الواجب توافرها لصرف المستحقين للمعاش.

التوقف عن أداء العامل للعمل على أن تكون مدة عمله عشر سنوات فأكثر بجانب بلوغه سن الستين.

يحق للمتقاعد الحصول على راتب التقاعد إذا جاوزت مدة خدمته الخمس وعشرون عامًا ولم يبلغ سن الستين بعد.

شروط الحصول علي راتب التقاعد

يحق للمرأة راتب التقاعد عند بلوغها سن الخامسة والخمسين وتجاوزت مدة خدمتها العشر سنوات.

عمّال الأعمال الشاقة يحق لهم صرف راتب التقاعد عند بلوغهم سن الخامسة والخمسون بعد تجاوز مدة خدمة لا تقل عن عشر سنين.

السجين ويكون قد اشترك في برنامج التقاعد، يحق له معاش تقاعدي بعد إتمام ثلاث شهور داخل السجن.

فئات أخرى تسحق الحصول على راتب التقاعد